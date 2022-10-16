Astra: массовое убийство на полигоне под Белгородом произошло после оскорбительных слов в адрес Аллаха от одного из командиров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

могло быть частью конфликта на религиозной почве, пишет проект Astra со ссылкой на военнослужащего, который называет себя очевидцем случившегося.

Издание подчеркивает, что к моменту публикации не смогло подтвердить ни личность самого рассказчика, ни личности людей, которых он называет участниками конфликта.

По словам собеседника Astra, конфликт начался с того, что трое солдат — дагестанец, азербайджанец и адыгеец — захотели «написать рапорта о том, что не хотят больше служить», поскольку это «не их война». Узнав об этом, один из командиров, которого источник называет подполковником Андреем , якобы «всех собрал» и заявил, что «это священная война».

В рассказе утверждается, что после этого военнослужащие таджикского происхождения заявили, что священная война — это война мусульман против неверных; подполковник в ответ якобы назвал Аллаха «слабаком» или «трусом», что «повергло в шок» многих присутствующих.

Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». <…> Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары.

По словам источника Astra, вскоре на стрельбище трое выходцев из Таджикистана, служивших по контракту, сказали другим мусульманам отойти в сторону, «развернули свои автоматы», убили подполковника Лапина и открыли беспорядочную стрельбу, убив якобы еще 29 человек. Прапорщик по фамилии Семенов, услышав стрельбу, якобы убил двух нападавших и ранил третьего, которому удалось сбежать.

Собеседник издания называет имена предполагаемых убийц — старший сержант Бикзот, младший сержант Ами (ему якобы удалось скрыться) и Ануше.

Читайте также

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше

Читайте также

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше