В городе Ейск Краснодарского края бомбардировщик Су-34 упал возле жилой девятиэтажки. В доме начался сильный пожар, произошла серия взрывов

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Российский бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного жилого дома в Ейске в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города. Самолет с полным боекомплектом около 18:20 17 октября упал во дворе дома 47/1 на улице Красная, у ТЦ «Меотида». После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом.

Mash опубликовал видео, снятое перед крушением. На записи самолет перед взрывом идет на небольшой высоте, над крышами домов.

Как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске, сообщают Mash и «112». Еще не менее 13 человек пострадали, пишет Baza (другие источники говорят о трех или о десяти пострадавших). В единой дежурной диспетчерской службе Ейска пока лишь сообщили, что из-за пожара в жилом доме пострадали несколько человек.

В Ейске военный самолет упал во дворе девятиэтажки Meduza

Пожар в жилом доме повредил не менее 17 квартир, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В то же время в дежурно-диспетчерской службе города сказали, что в той или иной степени пострадали не менее 45 квартир. По данным службы, пожар полностью охватил один из подъездов, где произошло обрушение перекрытий с девятого по пятый этажи. В краевом МЧС в то же время сообщили, что после крушения загорелись квартиры с первого по пятый этажи.

Площадь возгорания в жилом доме в Ейске составила две тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. На месте работают «все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны», сообщил губернатор. Спасатели пока не могут локализовать возгорание.

Су-34 упал после того, как у него загорелся один из двух двигателей, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после вылета с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. Два пилота, пишет «112», катапультировались, они живы. В каком они состоянии, пока неизвестно. «По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете», — заявили в министерстве. В ведомстве добавили, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание авиационного топлива.

Основная версия случившегося — на взлете в двигатели самолета попали птицы, сообщил «военкор» Александр Коц. Он утверждает, что Су-34 нес снаряды к пушке, детонацию которых слышали при крушении. По его словам, в Ейске упал самолет 277-го бомбардировочного авиаполка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье. Дело ведет Главное военное следственное управление СК. Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.

Спустя час после падения самолета президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Президент заслушал доклады министров и главы региона о случившемся и поручил губернатору, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в Ейск.

Около 350 жильцов многоэтажного дома, по данным, «112», эвакуировали в ближайшую гостиницу и детский лагерь. Губернатор пообещал оказать им всю необходимую помощь.

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