Число погибших в результате падения бомбардировщика в Ейске выросло до 13 человек

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Количество погибших в результате падения бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома в Ейске увеличилось до 13 человек, сообщили ТАСС пресс-службе МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», — сказал представитель МЧС.

Среди пострадавших две беременных женщины. В ходе поисковых работ удалось спасти 68 человек, более 360 человек были эвакуированы, добавили в МЧС.

Ранее ведомство сообщало, что из-за крушения Су-34 в Ейске погибли шесть человек, еще шестеро пропали без вести, 19 получили ранения.

Бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Пилоты катапультировались. По информации Минобороны, причиной падения самолета стала неисправность одного из двигателей.

Топливо упавшего Су-34 разлилось и загорелось, огонь перекинулся на ближайший жилой дом. В нем пострадали как минимум 72 квартиры в двух подъездах, заявили в МЧС.

На месте крушения самолета была слышна серия взрывов. Но глава МЧС России Александр Куренков заявил, что взрыва не было. «Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, все понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего», — сказал министр.

Власти Кубани пообещали оплатить похороны погибших и выделить по миллиону рублей их семьям. Семьи пострадавших получат по 400 тысяч рублей.

Что произошло в Ейске

В городе Ейск Краснодарского края бомбардировщик Су-34 упал возле жилой девятиэтажки. В доме начался сильный пожар, произошла серия взрывов

Что произошло в Ейске

В городе Ейск Краснодарского края бомбардировщик Су-34 упал возле жилой девятиэтажки. В доме начался сильный пожар, произошла серия взрывов