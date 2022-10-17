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В городе Ейск в Краснодарском крае военный самолет упал на многоэтажный жилой дом, сообщают ТАСС, Baza и «Сота».

На жилой дом упал Су-34, сообщили «Интерфаксу» в единой диспетчерской службе Ейска.

По предварительной информации, самолет был с полным боекомплектом. На месте крушения произошла серия взрывов.

В многоэтажке, на которую упал самолет, начался сильный пожар. Телеграм-канал «112» сообщает, что пострадали не меньше 15 квартир.