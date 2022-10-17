Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

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В Москве завершены мероприятия по мобилизации, заявил мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, мобилизационные пункты закроются в 14:00 17 октября.

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — отметил мэр.

Собянин заявил, что все задачи мобилизации «выполнены в полном объеме».

Разыскные мероприятия в отношении «уклонистов» в Москве с сегодняшнего дня будут прекращены. В розыске они числиться не будут, заявил телеграм-каналу «Shot» военный комиссар Москвы Максим Локтев.

В последние дни СМИ сообщали о многочисленных облавах в Москве у станций метро, а также полицейским рейдам по хостелам и гостиницам — мужчинам призывного возраста там насильно выдавали повестки. Военкомат Москвы официально отрицал это.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель.

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