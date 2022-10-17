Денис Пушилин заявил об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110

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Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале об очередном раунде обмена пленными с Украиной.

Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.

Украинская сторона пока не подтвердила обмен пленными.

Утром 17 октября в аннексированной ЛНР заявили об освобождении 11 военнослужащих народной милиции в рамках обмена пленными. Военные прибыли в Луганск ночью 16 октября.

Крупнейший с начала войны обмен пленными между Украиной и Россией произошел 22 сентября. Киев обменял политика и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров — защитников «Азовстали».

В рамках обмена при посредничестве Саудовской Аравии также были освобождены 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины и попавших в российских плен. Среди них были двое британцев и марроканец, приговоренные в ДНР к смертной казни.

По данным источников Bloomberg, о приеме пленных с Саудовской Аравией договаривался российский миллиардер Роман Абрамович.