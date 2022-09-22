Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Командиры обороны «Азовстали» в Турции после освобождения из российского плена. В центре — командир «Азова» Денис Прокопенко говорит по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Press service of the Interior Ministry of Ukraine / Reuters / Scanpix / LETA

Вечером 21 сентября стало известно о крупнейшем — и, вероятно, самом значимом — обмене пленными между Россией и Украиной с начала войны. По заявлениям украинских властей, из российского плена были освобождены 215 человек, в том числе:

пятеро командиров обороны «Азовстали»

124 офицера

108 бойцов

воевавшие на стороне Украины иностранцы, в том числе приговоренные к смертной казни в ДНР

восемь пострадавших во время .

Украина передала России 55 военных и «кума Путина» , обвиняемого Киевом в госизмене. По неофициальным данным телеграм-канала «Рыбарь», среди них:

майор и подполковник

шесть младших офицеров и четыре прапорщика

40 человек из числа рядовых и сержантов

два человека из так называемой народной милиции ДНР и один — из народной милиции ЛНР.

«Рыбарь» утверждает, что в Россию должны вернуться еще 32 человека.

Минобороны РФ подтвердило освобождение 55 военнослужащих лишь около полудня в четверг. В заявлении сказано, что в плену им угрожала «смертельная опасность» и что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о своей причастности к обмену, подтвердив также «освобождение» Виктора Медведчука.

До этого вся информация с российской стороны пока была неофициальной; канал «Рыбарь» опубликовал с подписью «Герои, добро пожаловать домой!» мелкое фото группы людей, сделанное, как утверждается, на подмосковном аэродроме Чкаловский.

О возвращении в Украину около 200 военнослужащих было объявлено в эфире украинского телемарафона: глава офиса президента Андрей Ермак отчитался об этом перед Владимиром Зеленским, после чего они созвонились с участниками событий, в том числе с освобожденными командирами «Азова».

«Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А пять героев-командиров „Азовстали“ — на 55 российских военных, которые не представляют для нас никакого интереса», — так интерпретировал обмен Андрей Ермак.

Зеленский назвал поименно ряд известных в Украине людей, освобожденных из плена, в том числе автора знаменитых фотографий с «Азовстали» Дмитрия Казацкого («Ореста»).

Командиры обороны «Азовстали» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар («Калина»), Сергей Волынский («Волына»), Денис Шлега и Олег Хоменко — будут оставаться в Турции до конца войны. По словам Владимира Зеленского, они будут находиться «в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции» Реджепа Тайипа Эрдогана. О причинах такого решения информации пока нет; Зеленский в вечернем обращении отметил, что бороться за этих людей пришлось «больше всего, дольше, сложнее». Во время разговора с Зеленским почти каждый из них сказал несколько слов, поблагодарив тех, кто добился их освобождения, а также продолжающих воевать украинцев.

Украина обменяла защитников «Азовстали» на Медведчука Meduza

Среди освобожденных — несколько человек, приговоренных в ДНР к смертной казни. Это украинцы Николай Кущ («Фрост») и Константин Никитенко («Фокс»), которых российские СМИ обвиняли в убийствах пленных и мирных жителей Мариуполя, а также британцы Шон Пиннер, Эйден Эслин и марокканец Брагим Саадун, осужденные в ДНР по статьям «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «наемничество».

Пиннер, Эслин, Саадун и семеро других иностранцев — это, , британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили, американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Хорватии Векослав Пребег — были освобождены при посредничестве Саудовской Аравии и вечером 21 сентября находились на территории королевства. Владимир Зеленский назвал «вопросом чести для Украины» освобождение граждан стран, оказывающих Киеву помощь во время войны.

Власти Украины обещали освободить защитников «Азовстали» с момента их сдачи в плен — в России же их угрожали отдать под трибунал. В МИД РФ утверждали, что об обмене сдавшихся в плен украинцев можно будет говорить только после суда над ними. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывался в поддержку запрета на обмен «нацистских преступников» и утверждал, что Россия обменивает только «тяжелораненых» бойцов «Азова».

Сколько защитников «Азовстали», сдавшихся в мае, остается в плену, неизвестно, но речь должна идти как минимум о двух тысячах человек, поскольку с комбината вышли около 2,5 тысячи человек, а обменяны были в общей сложности .

Среди российских «патриотических» блогеров и медийных лиц реакция на обмен командиров «Азова» была смешанной. Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сперва написал «Кто-то что-то объяснит????», а затем — «Ощущение, что хером поводили…» Маргарита Симоньян, за несколько часов до этого намекавшая на вероятное применение Россией ядерного оружия, заявила, что для нее «радость от спасения своих» важнее, чем «удовлетворение от возмездия врагу». Как противники обмена, так и поддержавшие его «патриотические» авторы выражали досаду из-за того, что об обмене стало известно не от властей России, а от Украины и западных СМИ.

Днем 22 сентября глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что «понимает чувства и эмоции», однако подписал указ [об обмене], поскольку «жизни наших ребят главнее всего».

Другой резонансный обмен

Юлия Паевская (позывной «Тайра») вернулась в Украину после трех месяцев плена. Российские пропагандисты называли ее «шпионкой» и «пособницей нацистов» Теперь они не понимают, как (и на кого) ее могли обменять

Другой резонансный обмен

Юлия Паевская (позывной «Тайра») вернулась в Украину после трех месяцев плена. Российские пропагандисты называли ее «шпионкой» и «пособницей нацистов» Теперь они не понимают, как (и на кого) ее могли обменять