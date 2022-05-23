СБУ опубликовала показания Медведчука против Порошенко

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Служба безопасности Украины заявила, что подозреваемый в госизмене бизнесмен Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко, который также проходит по . Помимо пересказа сказанного Медведчуком СБУ опубликовала 13-минутный ролик с его показаниями.

Заявления Медведчука касаются поставок угля в Украину с территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР, а также покупки — якобы в интересах Порошенко— украинского участка трубопровода, по которому Россия поставляла дизельное топливо в Европу (в украинских СМИ нередко фигурирует как «труба Медведчука»).

Медведчук утверждает, что по просьбе Порошенко занимался согласованием связанных с этими схемами вопросов с руководством России. Сам президент Украины якобы способствовал их реализации через свое влияние на разные органы власти.

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал действия СБУ «исключительно пиаром» и подчеркнул, что делом должно заниматься не СБУ, а Государственное бюро расследований. «И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», — сказал он.

Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина», после вторжения России в Украину сбежал из-под домашнего ареста, но позже был задержан. В публичном пространстве нередко обсуждается его возможный обмен на находящихся в плену у России украинцев, однако в РФ эту возможность не подтверждают.

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