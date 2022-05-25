Замглавы МИД России: обсуждать обмен украинских пленных можно будет только после суда над ними

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Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко.

Замглавы МИД России также назвал неконструктивным заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности вернуться к переговорам только после того, как Украина вернет территории, захваченные российскими войсками после 24 февраля.

Вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной стали активно обсуждать после того, как в мае сдались в плен украинские военнослужащие, больше двух месяцев державшие оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Минобороны России 20 мая сообщило, что с «Азовстали» вышли 2439 украинских военных. Сообщалось, что их доставляют в места лишения свободы на территории самопровозглашенной ДНР и России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пленных с «Азовстали» отдадут под «международный трибунал» в республике. Киев утверждал, что они вернутся на подконтрольную Украине территорию в результате обмена.

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