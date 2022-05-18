161.ru: восемьдесят девять человек с «Азовстали» доставили в Таганрог

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Украинских военных с мариупольского » доставили в Таганрог. Об этом местному изданию 161.ru рассказал источник в силовых структурах Ростовской области.

«К нам привезли 89 человек, практически все — … Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть [украинских военных] останется. Они являются сейчас важным объектом [для обмена]», — заявил собеседник журналистов.

Руководитель ростовской Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко в комментарии 161.ru предположил, что украинских военных разместили в таганрогском СИЗО-2. По его данным, весной изолятор освободили от арестованных.

Омельченко назвал маловероятной информацию о том, что украинцев могли доставить в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. 17 мая о том, что бойцов с «Азовстали» доставили в этот изолятор, сообщал корреспондент RT Валентин Горшенин.

Источник 161.ru в силовых структурах заявил, что тех военных, кого признают причастными к , будут судить в Южном окружном военном суде.

Минобороны РФ информацию об этом не комментировало.

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Вечером 16 мая с территории «Азовстали» вышли более 260 военных. На следующий день с завода выехали еще семь автобусов с военными. Агентство Reuters сообщало, что защитников «Азовстали» доставили в бывшую исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком, находящуюся под контролем военных России и самопровозглашенной ДНР.

В Минобороны РФ утверждает, что украинские военные сдались в плен. По данным ведомства на 18 мая, всего с завода вывезены 959 военных, из них 51 раненый доставлен в больницу Новоазовска в ДНР. Украинские власти пообещали вернуть защитников «Азовстали» в рамках обмена.

В Следственном комитете РФ заявили, что «допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате „Азовсталь“ в Мариуполе». Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен бойцов «Азова», заявив, что они «нацистские преступники» и что их нужно судить.

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