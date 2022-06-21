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Вечером 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из российского плена Юлии Паевской с позывным «Тайра». В Украине о Паевской пишут как о герое, спасшем жизни сотен солдат. В той части российского информационного пространства, где поддерживают войну в Украине, «Тайру» называют сторонницей нацистов и обвиняют в страшных преступлениях — а теперь недоумевают, как оказался возможен ее обмен.

Что пишут о «Тайре» украинские СМИ

Юлия Паевская, как пишет «НВ», родилась в Киеве в 1968 году. Она окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и более 20 лет преподавала айкидо, а также «была дизайнером, занималась керамикой, книжной графикой и рекламой». В интервью «Украинской правде» она рассказывала, что с первых классов школы училась делать перевязки и накладывать жгуты. В 2014 году она, как говорится в статье «Украинской правды», стала «медиком Евромайдана» (в ее фейсбуке есть публикации того времени про оказание первой помощи пострадавшим). После начала войны на востоке Украины она сперва по просьбе знакомого «слепила курс» по тактической медицине, а затем «поехала в Донбасс медиком».

Публикации о Юлии Паевской в украинских СМИ стали появляться еще в 2014 году — в сюжете «Громадське», вышедшем в октябре, она рассказывала военным про оказание первой помощи в условиях боевых действий. В этом ролике она представлена как волонтер и глава украинской федерации «Айкидо Мутокукай». В статье 2016 года «Тайру» называют «медиком волонтерской службы», оказывающей помощь военным в зоне военных действий в Донбассе. «Юлину группу называют „Ангелами Тайры“. На их счету — около 400 спасенных жизней», — писала «Украинская правда» в 2018 году.

С 2018 по 2020 год Юлия Паевская, как писало , служила в ВСУ и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, а затем демобилизовалась и продолжила работу в качества волонтера. Как рассказывал «Свободе» ее муж Вадим Пузанов, база «Ангелов Тайры» располагалась в селе Бердянское — к востоку от Мариуполя и рядом с линией соприкосновения сторон конфликта в Донбассе (по состоянию до 24 февраля 2022 года).

В 2017-2018 годах ей заменили тазобедренные суставы — по ее словам, из-за спортивной травмы, усугубившейся в ходе работы на фронте. В 2020 году она вошла в состав сборной Украины на «Играх непокоренных» ( ), однако игры отложили из-за пандемии до апреля 2022 года. К этому моменту Паевская попала в плен, и вместо нее на соревнования поехала ее дочь.

О том, что Паевская попала в плен, украинские источники сообщили 16 марта.

Фильм Associated Press, смонтированный журналистом Мстиславом Черновым из записей, которые были сделаны на нательную камеру Юлии Паевской в первый месяц войны. Она стала одним из немногих голосов, рассказывавших о происходящем в Мариуполе в то время. Настоящее Время. Сюжеты

Что говорят о Паевской в российских провластных медиа

Найти значимых упоминаний Юлии Паевской в российских СМИ до того, как она попала в плен, «Медузе» не удалось. Несмотря на это, российские провластные медиа сразу стали уверенно писать о ней как о преступнице с нацистскими взглядами.

Вероятно, первым наиболее заметным упоминанием о ней в российских СМИ стала программа НТВ «Женщина по прозвищу Зверь», вышедшая 27 марта. В ней Паевскую называют «знаменитой пособницей украинских неонацистов» и «опытной шпионкой, которая 8 лет работала на нацистов». Работу парамедиком сотрудники НТВ называют «официальной легендой» — по их утверждению, она была прикрытием для сбора разведданных.

Кроме того, авторы фильма буквально сравнивают Паевскую с Адольфом Гитлером, называют ее неофициальным помощником советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, а также пытаются связать с подпольной продажей органов погибших и раненых на фронте в «дорогие европейские клиники» — добавляя, правда, что «причастна она или нет к тайной торговле органами, еще предстоит проверить». «Пока ясно, что истинная роль этой дамы в происходящем на Украине до конца не известна», — заключают сотрудники российского телеканала.

В фильме НТВ много кадров с Паевской, снятых в плену. Авторы «Женщины по прозвищу Зверь» подают этот разговор как разоблачение «Тайры», хотя большинство обличающих ее утверждений звучат за кадром, а не во время беседы. Один из редких моментов, которые можно интерпретировать как «признание», есть в конце фильма, когда один из собеседников Паевской называет ее комбатантом из-за того, что она якобы передавала участникам боевых действий разведданные.

Этот диалог изложен ниже и содержит по крайней мере одну явную склейку. Склеек может быть и больше: один раз у видео меняется крупность кадра, а звуковая дорожка содержит несколько неплавных переходов, которые могут быть также объяснены тем, что голос собеседника Юлии был изменен для неузнаваемости.

— Юля, вот здесь доказательства вашей военной деятельности.

— Все, я поняла. Я поняла, окей. Я не отдавала себе отчета, но теперь понятно.

— Ну, это доказательная база…

— Все, я поняла.

— …что вы комбатант. Что вы участвовали в боевых действиях.

— Мммм, наверное. <склейка> Но там… Тут я действительно сильно не права. Это моя вина, да. Я признаю, что я виновата. (смотрит прямо в камеру) Записали?

Были ли слова Паевской про то, что она «сильно не права» и «виновата», на самом деле произнесены во время разговора о ее участии в боевых действиях, из видео неясно. Также сложно судить, говорила ли она всерьез.

Образ «Тайры» как преступницы во многом строится на описаниях ее захвата в плен. В фильме НТВ говорилось, что она была задержана якобы при попытке бежать из Мариуполя «в чужой одежде» и прикрываясь «чужими детьми, родители которых были убиты». При этом авторы сюжета намекнули, что она могла быть причастна к гибели родителей.

В конце мая в провластных российских медиа стали прямо писать о том, что Паевская якобы убила родителей детей, вместе с которыми пыталась бежать из Мариуполя. «Однако дети, которые были с ней, рассказали [остановившим машину пророссийским военным], что эта нацистка застрелила их родителей и угрожала им убийством. Теперь Паевская ждет своего сурового приговора», — писал сайт Pravda.ru. Эту версию перепечатали «Лайф» и корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. При этом в фильме НТВ «Тайра» говорила, что мальчику, которого она взяла с собой, было 5-6 месяцев, а его сестре — 2,5 года; авторы фильма это не опровергали. В публикациях о том, что эти дети якобы рассказали пророссийским военным об убийстве родителей Паевской, вопрос об их возрасте не поднимался.

Из заявлений Паевской, вошедших в фильм НТВ, следует, что она пыталась вывезти из Мариуполя в Запорожье двоих осиротевших детей — а также и других женщин с детьми. После того она, по собственным словам, собиралась вернуться в город. Муж «Тайры» Вадим Пузанов заявил журналистам, что Юлия выезжала из Мариуполя по «зеленому коридору», открытому российскими военными — и не «прикрывалась» детьми, а пыталась их вывезти. «Тут даже не имеет смысла, я думаю, объяснять, насколько это грубая пропаганда и ложь. Почему в гражданской одежде? Она гражданское лицо, поэтому она и должна быть в гражданской одежде. Почему одежда чужая? Это опять же один из способов пропаганды», — сказал он «Радио Свобода».

Что известно об освобождении Юлии Паевской

Вечером 17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Тайра» «уже дома» и поблагодарил всех, из-за кого это стало возможно. Спустя сутки было опубликовано ее видеообращение. «Все, кто сейчас находятся по ту сторону, знают, что все получится, что все они будут дома, как дома сейчас я. Спасибо», — сказала она. 20 июня она написала в фейсбуке, что в плену похудела до 50 килограммов, а условия содержания там были похожи на концлагерь.

Видеообращение Юлии Паевской после освобождения

В пророссийском информационном пространстве некоторое время не было ясности по поводу освобождения «Тайры». Военкор Первого канала Ирина Куксенкова в первую половину дня 18 июня посвятила несколько постов тому, что «Тайру никто не менял». Даниил Безсонов, известный как заместитель министра информации ДНР, подтвердил, что Паевскую обменяли — и заверил, что обменяли «на очень серьезных наших ребят». Канал ВЧК-ОГПУ утверждал, что это был «высокопоставленный командир из Чечни».

К вечеру факт передачи парамедика Украине признала и Куксенкова, заявив, однако, что это был не обмен, а «левая мутная схема» . По ее утверждению, схема заключалась в том, что «некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего)». Иса Хачукаев упоминался в СМИ как представитель главы Чечни в Крыму, а Мурад Саидов — как его помощник. В 2019 году Мурад Саидов был задержан в Крыму из-за драки — как позже заявил Рамзан Кадыров, конфликт был связан с разногласиями из-за бизнеса. После начала войны Саидов упоминался в публикациях о «возвращении к мирной жизни» оккупированного Россией Мелитополя в контексте раздачи гуманитарной помощи.

20 июня Рамзан Кадыров отверг утверждения Куксенковой . Он опубликовал видеообращение Мурада Саидова, в котором тот заявил, что его сын Адам Гриценко «до сих пор находится в плену», при этом являясь гражданином Украины. Кадыров подчеркнул, что «недобросовестные» журналисты, распространяющие «недоказанные и абсолютно лживые версии», рискуют стать фигурантами уголовного дела о распространении ложных сведений о российских военных.

После этого Куксенкова сообщила, что ей позвонил министр информации Чечни Ахмед Дудаев и «с полной ответственностью заявил», что ни Хачукаев, ни Саидов не имеют отношения к освобождению Паевской. Куксенкова написала в телеграме: «Дай Бог, чтобы было так. Но мои источники, с которыми я работаю 20 лет, продолжают стоять на своем и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов» — «якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье после того, как Тайра оказалась на Украине».

Сам Адам Гриценко еще в апреле в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину, который публикует разговоры с российскими военнопленными, отверг утверждения о своем похищении — он признал, что его задерживали, но заявил, что на самом деле его перевезли в безопасное место. «Меня могли убить с целью того, чтобы… сделать меня такой сакральной жертвой, будто бы это все сделали какие-то бандеровцы», — предположил тогда Гриценко.

Некоторые пророссийски настроенные блогеры выразили недоумение и разочарование как самим фактом выдачи «Тайры» Украине, так и обстоятельствами случившегося — в том числе возможной, по мнению Куксенковой, коррупционной составляющей. Дмитрий Стешин задался вопросом, «зачем нужно было вбрасывать изначально, что она обвиняется в убийстве родителей двух мариупольских детишек», хотя он сам участвовал в распространении этих утверждений несколькими неделями ранее. Ирина Куксенкова анонсировала «большие разборки» в ДНР «из-за преступной передачи Тайры на Украину».

Официальные представители властей Украины не сообщили, кто был выдан России или пророссийским сепаратистам при освобождении Юлии Паевской.

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