Источник «Интерфакса» сообщил о планах организовать в Мариуполе трибунал над бойцами «Азова»

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В Мариуполе собираются провести суд над украинскими военными, державшими оборону на «Азовстали». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки процесса.

«По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается, что за этим последует еще несколько процессов, которые, возможно, будут проводиться в других местах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил, что украинских военных, сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь», будут судить на территории самопровозглашенной республики, где они, по его словам, и находятся в настоящее время.

Территория завода «Азовсталь» несколько недель оставалась последней точкой сопротивления в Мариуполе, захваченном российскими войсками. В середине мая военные, державшие оборону на заводе, начали сдаваться в плен. Украинская сторона обещала, что вскоре защитники «Азовстали» окажутся на территории, подконтрольной Киеву.

Минобороны РФ 20 мая объявило, что территория всего Мариуполя взята под полный контроль, 2439 украинских военных, державших оборону на «Азвостали», сдались. Сообщалось, что военных ВСУ доставляют в населенные пункты, находящиеся на территории самопровозглашенной ДНР.

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