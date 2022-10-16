Украинская военная разведка пообещала 100 тысяч долларов за пленение Игоря Стрелкова. Ранее «военкоры» сообщили, что он отправился на фронт

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что гарантирует выплату в размере 100 тысяч долларов за передачу в украинский плен Игоря Стрелкова (Гиркина).

«Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства», — сказано в пресс-релизе.

Ранее ряд российских «военкоров» и «патриотических» телеграм-каналов сообщили, что Стрелков отправился на фронт. Канал «Операция Z: военкоры Русской весны» утверждает, что он уехал на фронт на должности «замкомбата» и взял на себя обязательство «больше ничего не писать в сети».

Стрелков регулярно комментировал ход войны в Украине, критикуя действия российского руководства (в частности, он с начала полномасштабного вторжения призывал устроить в России мобилизацию). Последний его комментарий был опубликован 10 октября.

Стрелков также упоминался среди пророссийских блогеров, против которых якобы в России проводят проверки на предмет «дискредитации» российской армии и фейков о ней. Подтверждений того, что такие проверки проводятся, не было.

Игорь Стрелков — бывший офицер ФСБ, который весной 2014 года командовал пророссийскими боевыми подразделениями на востоке Украины, а позже занимал пост министра обороны самопровозглашенной ДНР. Стрелков называл себя человеком, который нажал «спусковой крючок войны» в Украине.

В Нидерландах Стрелкову предъявлены обвинения по делу о крушении «боинга» MH17; прокуратура запросила для него пожизненное заключение. В Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме и о нарушении законов и обычаев войны.

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