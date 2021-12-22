Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для четверых фигурантов дела о крушении MH17

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Сторона обвинения требует приговорить четверых фигурантов дела о — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко — к пожизненному заключению. Об этом объявил представитель прокуратуры Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения по делу MH17. Чтение документа длилось три дня.

«Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих — родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17. Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым», — цитирует «Би-би-си» слова прокурора.

Обвинения по делу о крушении «боинга» MH17 были предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко в июне 2019 года. Подозреваемых идентифицировали на основе записей более 150 тысяч телефонных переговоров сепаратистов Донбасса с российскими военными, перехваченных Службой безопасности Украины. Следствие считает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в запуске «Бука» по «боингу».

Судебные слушания начались в Нидерландах в марте 2020 года. Обвиняемых судят заочно. Лишь один из них, Пулатов согласился взаимодействовать с судом, записав видеоинтервью для судей.

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