На суде по делу MH17 прослушали записи переговоров обвиняемых. Они обсуждали передвижения «Бука» в день крушения самолета

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Заседание суда по делу о крушении MH17 Piroschka van de Wouw / Reuters / Scanpix / LETA

В Нидерландах на заседании суда по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году обнародовали несколько ранее неизвестных записей перехватов разговоров , сообщает «Русская служба Би-би-си». В разговорах они обсуждают транспортировку ракетного комплекса «Бук» по подконтрольной им территории.

В частности, за семь часов до катастрофы люди, которых обвинение идентифицирует как и , говорят об отправке «Бука» в сторону села Первомайское — оттуда, по данным следствия, была выпущена ракета, которой сбили самолет.

Дубинский: Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на Восток. Посмотрите, где там на Восток. Пулатов: А там некуда. Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя *****[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ***[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП. Пулатов: Понял. Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе притянет «Бук-М». Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. «Бук-М»… И придут три танка «Востока» с охраной.

В еще одном разговоре Дубинский и Пулатов обсуждают, какую роль играл в транспортировке «Бука».

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня щас ведет эту вот Б-М, ты понял, да? Пулатов: Да. Дубинский: Бук-бук. Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь. Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача — охрана этого «Бука» и организация этого… (неразборчиво).

Еще в одном фрагменте Дубинский разговаривает с Харченко. Они обсуждают, в частности, «охрану вот этой штучки», которую планировалось доставить к Первомайскому.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да? Харченко: Ага. Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте. Харченко: Я понял. Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь. Харченко: Я понял. Дубинский: туда же подтянется. Давай, если что я на связи.

Эти разговоры происходили в день катастрофы и накануне. Они были переданы международному следствию Службой безопасности Украины. Как отмечает «Би-би-си», многие участники переговоров ранее подтверждали их подлинность, хотя некоторые отмечали, что в ряде мест реплики были смонтированы.

Накануне в суде впервые выступили восемь свидетелей пуска ракеты из «Бука». Они рассказали, что видели ее полет или слышали его звуки недалеко от города Снежное. Один из свидетелей утверждает, что в момент инцидента находился на блокпосту ДНР: он услышал грохот, а затем свист и звук разрыва в небе, а позднее увидел, как падают обломки самолета.

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