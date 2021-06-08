В суде по делу о крушении MH17 впервые дали показания восемь свидетелей пуска ракеты из «Бука»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Нидерландах в суде по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году впервые озвучили показания свидетелей предполагаемого пуска ракеты из комплекса «Бук». Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

В общей сложности о том, что видели или слышали полет ракеты недалеко от поселка Снежное, рассказали восемь человек. Трое из них заявили, что были в районе места пуска, а один рассказал, что в момент инцидента находился на блокпосту ДНР недалеко от поселка Первомайское.

По словам последнего свидетеля, он услышал грохот, а затем свист и звук разрыва в небе, а позднее увидел, как падают обломки самолета. Как отмечает «Би-би-си», судья для оценки надежности показаний изучил данные биллинга свидетеля, которые показали, что он действительно находился в этом районе 17 июля 2014 года.

Слушания по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом начались в марте 2020 года. Обвинения предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко. Только Пулатов согласился взаимодействовать с судом — находясь в России, он записал видеоинтервью, которое затем его адвокаты передали в Нидерланды. Пулатов отрицает, что присутствовал в месте предполагаемого пуска ракеты.

Обвинение полагает, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который, по мнению следствия, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. В суде также были рассмотрены версии с атакой военного самолета и пуском ракеты украинским «Буком», но суд счел, что они ошибочны.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег