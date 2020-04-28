Андрей Бурлака Правительство Брянской области

Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов малайзийских авиалиний в июле 2014 года.

По версии изданий, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах «Владимир Иванович» — это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник . «Русская служба Би-би-си» пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.

Телефонные перехваты опубликовала в ноябре 2019 года Объединенная следственная группа по делу MH17. Среди прочих в них фигурировали Александр Бородай (на тот момент глава правительства непризнанной Донецкой народной республики) и Владислав Сурков (на тот момент помощник президента РФ), а также упоминались фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Судя по контексту, одним из главных участников этих бесед был некий «Владимир Иванович», который играл ключевую роль в курировании военных действий на Донбассе и согласовании передвижения вооружений через российско-украинскую границу, пишет The Insider. Например, ему напрямую подчинялся Игорь Стрелков, которому официально предъявлены обвинения по делу о крушении боинга.

Журналисты проверили телефонные номера, которыми пользовался «Владимир Иванович», через приложение GetContact, а также искали упоминания о нем «во всех известных нам прослушках, слитых письмах и прочих подобных источниках». В итоге косвенное подтверждение о том, что это один из руководителей ФСБ Андрей Иванович Бурлака, было обнаружено в утекшей переписке помощника главы ДНР Дениса Пушилина в мессенджере Viber.

Затем они сравнили голос «Владимира Ивановича» из телефонных перехватов с доступными записями его интервью 2013 и 2018 годов. Аудио-экспертиза проводилась в Национальном центре медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере — она показала, что коэффициент соответствия этих записей составляет 94. «Би-би-си» также провела свою фоноскопическую экспертизу в британской лаборатории Martin Barry Forensic Services, которая подтвердила, что образцы голосов «Владимира Ивановича» и генерала Бурлаки в целом совпадают.

Также Bellingcat проанализировал сведения о перелетах Бурлаки в 2014-2015 годах. Согласно им, в это время высокопоставленный сотрудник ФСБ «постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар — три центра управления украинской операцией». Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из телефонных перехватов, отмечают расследователи.

По данным «Би-би-си», в день катастрофы MH17 Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Один из источников издания утверждает, что после окончания активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также звание Героя России. В открытом доступе соответствующего президентского указа нет, но известно, что до 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

В Пограничной службе ФСБ пока не ответили на запрос «Би-би-си». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу издания о комментарии сказал: «Мы не знаем, о чем идет речь». Официальная Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к крушению «боинга» в Донбассе.

Пересказал Александр Филимонов