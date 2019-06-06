В день крушения MH17 у границы с Украиной находились 170 российских военных. Они могли сопровождать «Бук», из которого сбили «Боинг»

Голландские следователи на месте крушения малайзийского «Боинга», 16 ноября 2014 года Михаил Почуев / ТАСС / Scanpix / LETA

Более 170 российских военных из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО, дислоцирующейся под Курском, в день под Донецком находились вблизи украинской границы. Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на несекретные документы Минобороны РФ.

По данным участников международного расследования, именно к этой бригаде был прикреплен зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг». Следователи говорили, что «Бук» приехал на территорию Украины из России и затем вернулся обратно.

В одном из документов Минобороны сказано, что 23 июня 2014 года, за три недели до крушения самолета, российские военные издали приказ об обеспечении безопасности на дорогах общего пользования при передвижении техники 53-й бригады из Курска к границе с Украиной.

В перевозке техники, в частности, участвовали силы 69-й бригады материально-технического обеспечения. В документах этой бригады «Новая» нашла упоминание «КамАЗа», который видели возле украинской границы рядом с «Буком» (подтверждают кадры любительской съемки).

Еще в одном документе 53-й бригады говорится, что за два дня до крушения самолета, 15 июля, курские военные прибыли на российскую военную базу Миллерово возле украинской границы. Здесь они получили на пять суток и отправились в другое место. После этого, отмечает «Новая», одна из машин курской бригады была замечена уже на украинской территории.

В ходе расследования журналист «Новой газеты» попытался пообщаться с бывшими и нынешними военными 53-й бригады. В частности, он встретился с майором медицинской службы 53-й бригады Ириной Колесник, которая в 2014 году ездила в Миллерово, а сейчас работает в курской поликлинике МВД. Она отказалась говорить о крушении «Боинга». «Я ничего вам сказать не могу. О действиях [родины] говорить не имею права», — заявила она.

В Минобороны РФ и в командовании 53-й бригады пока не комментировали данные «Новой газеты». В прошлом представители России неоднократно отрицали причастность российских военных к крушению малайзийского «Боинга». В Минобороны РФ говорили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили «Боинг», не стояла на вооружении российской армии.

Александр Бакланов