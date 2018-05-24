Минобороны: российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины
Министерство обороны России отказалось признать выводы международной следственной группы, которая заявила, что малайзийский «Боинг» был сбит в Донецкой области ракетой из зенитного комплекса «Бук» российских вооруженных сил.
Минобороны утверждает, что российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу Украины.
Министерство также заявило, что Россия передала следствию доказательства причастности Украины к катастрофе «Боинга». По версии российских военных, самолет сбили из украинского «Бука».
«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК „Бук“ к уничтожению в небе Украины пассажирского „Боинга“ из Нидерландов», — говорится в сообщении Минобороны.