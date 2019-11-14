Следственная группа по делу о крушении MH17 обнародовала новые записи разговоров руководства ДНР. В них упоминаются Шойгу и Бортников

Обломки малазийского «боинга», 17 июля 2014 года Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA

В июне 2019 года Объединенная следственная группа (JIT), которая расследует малайзийского «боинга» на востоке Украины, обвинила в причастности к катастрофе из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). JIT также обнародовала перехваченные телефонные разговоры лидеров ДНР с российскими чиновниками — как свидетельство того, что Россия оказывала военную поддержку республике. 14 ноября JIT выложила новые записи телефонных разговоров сепаратистов. По мнению следствия, они указывают на то, что Россия имела влияние не только на военные, но также на административные и финансовые вопросы в ДНР.

О чем говорится в записях

Большинство опубликованных записей относятся к июлю 2014 года. JIT отмечает, что в это время интенсивность контактов между властями ДНР и России возросла. Члены руководства самопровозглашенной республики почти каждый день созванивались со своими контактными лицами в РФ, среди которых был помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Связь часто осуществлялась через специальные телефоны, защищенные от прослушки. Предполагается, что их сепаратистам предоставили в ФСБ. Кроме того, ключевые фигуры в ДНР регулярно созванивались с серией телефонных номеров, в которых первые девять цифр были одинаковыми (792653185), а последние две отличались. Номер такой серии был и у Александра Бородая, который летом 2014 года занимал пост главы правительства ДНР.

На основании показаний свидетелей и перехваченных телефонных разговоров JIT сделала вывод, что руководители ДНР получали прямые указания из России. Об этом свидетельствует, в частности, запись одной из бесед Бородая. В разговоре со знакомым премьер-министр ДНР заявил, что «выполняет приказы и защищает интересы исключительно одного государства, Российской Федерации».

JIT также опубликовала запись разговора Бородая с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в котором Сурков просит сделать так, чтобы «некто Антюфеев» занял высокий административный пост в ДНР. Через неделю после разговора Бородай объявил, что человек по имени Владимир Антюфеев станет его первым заместителем. Другая запись, с участием помощника Бородая, свидетельствует о том, что список кандидатов в правительство ДНР утверждался в Москве.

Россия не только влияла на состав правительства самопровозглашенной республики, но и выделяла ей деньги. Неназванный член руководства ДНР заявил JIT, что почти весь бюджет республики был профинансирован за счет российских средств. Это подтверждает телефонный разговор Бородая с неизвестным, в котором глава правительства ДНР сказал, что у него «заканчиваются бабки» и что некто Коля «обещал 180 тысяч», но «ему нужно подтверждение, чтобы деньги в Москве были». Собеседник Бородая ответил: «Ну, ты его вызови сам лично. Напомни, что он это сказал в присутствии меня тебе и скажи: „Дорогой товарищ, … ты дай нам 180, а сам знаешь кто там отдаст тебе Москве“».

Еще две записи свидетельствуют о том, что в управлении ДНР участвовали Минобороны России (в частности, ГРУ — военная разведка) и ФСБ. Сепаратист с позывным «Монгол», разговаривая с неизвестным, заявил, что «сюда прибывают люди с полномочиями от [министра обороны России Сергея] Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают ***** из подразделений», командование которыми примут «москвичи». В другом разговоре «Монгол» сказал сепаратисту с позывным «Шериф», что получает команды из ФСБ; тот ответил, что ему в свою очередь дают указания в ГРУ. При этом в других разговорах сепаратистов упоминается фамилия не только Шойгу, но и директора ФСБ Александра Бортникова.

Зачем следственная группа выложила записи

JIT ищет новых свидетелей, которые могли бы рассказать, какой была степень российского влияния в ДНР летом 2014 года, когда был сбит малайзийский «боинг». «Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании зенитно-ракетного комплекса „Бук“, из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17», — говорится в обращении JIT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международная следственная группа занимается подгонкой фактов под заранее известное решение. «Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — сказала Захарова. Она добавила, что сведения JIT нуждаются в тщательной проверке.

Ольга Корелина