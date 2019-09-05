Украина освободила бывшего командира подразделения ПВО в Донецкой области. Его подозревали в причастности к крушению малайзийского «Боинга»

Владимир Цемах в зале суда в Киеве, 5 сентября 2019 года Владимир Гонтар / УНИАН

Суд освободил из-под ареста бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, задержанного в июне в самопровозглашенной Донецкой народной республике и затем доставленного в Киев. Его отпустили под обязательство о личной явке, сообщает «Настоящее время». Дочь Владимира Цемаха Мария Цемах сообщила «Интерфаксу» со ссылкой на адвоката, что ее отец вышел из здания суда.

Украинские власти обвиняют Цемаха в создании террористической группы. Проект Bellingcat называл его важным свидетелем по делу о малайзийского «Боинга» в июле 2014 года. В документальном фильме 2015 года он рассказывал, что летом 2014 года командовал операциями к югу от города Снежное, над которым сбили «Боинг». По словам Цемаха, он прятал некий объект — в фильме заглушили эпизод, где Цемах со смехом объясняет, что именно это было. Bellingcat предположил, что он прятал «Бук».

Ватные Хроники

Дочь украинца Мария Цемах ранее отмечала, что отец командовал ПВО в Снежном, но только с октября 2014 года. После его задержания она говорила «Русской службе Би-би-си», что на него «попытаются повесить» крушение «Боинга», к которому он не причастен. «Когда был сбит „Боинг“, он не был ключевой фигурой», — уверяла она.

Чтобы задержать Цемаха, украинские спецслужбы провели операцию в ДНР, писала «Русская служба Би-би-си». 27 июня его задержали в квартире в Снежном, после чего переправили через линию соприкосновения сторон конфликта на территорию, подконтрольную киевской власти. Жена Цемаха, вернувшись домой с работы, обнаружила следы крови и борьбы. В течение суток родственники пытались найти пропавшего. Вечером 28 июня семья получила письмо от адвоката из Киева, который сообщил, что суд собирается арестовать Цемаха.

Нидерландские следователи, занимающиеся делом о крушении «Боинга», собирались допросить Цемаха как «человека, разрабатываемого следствием», сообщало агентство Associated Press. Прокуратура Нидерландов, которая руководит расследованием катастрофы, хотела, чтобы Цемах оставался на Украине. AP отмечало, что, по неофициальной информации, Цемах может войти в число заключенных, которыми собираются обменяться Россия и Украина. Пресс-секретарь международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк говорила, что, если его обменяют, «то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы с ним поговорить, когда он будет в России».

О том, что Владимир Цемах может быть включен в список для обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщало издание The Insider. По его информации, Россия поставила условие, что без Цемаха обмен не состоится. Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов также говорил, что Россия затягивает обмен заключенными, поскольку хочет, чтобы Украина выдала Цемаха. Официально это не подтверждали.

Днем 5 сентября, уже после освобождения Цемаха, президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к завершению.

Александр Бакланов