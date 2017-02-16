Хмурый, он же Зубр, он же генерал Петровский Bellingcat установил личность человека, отвечавшего за транспортировку российского «Бука» на Украине

Исследователи проекта Bellingcat назвали имя человека, который отвечал за транспортировку российского «Бука» на Украине. Как утверждают в Bellingcat, именно он отправил зенитный ракетный комплекс к тому месту, откуда был сбит «боинг». Этого человека зовут Сергей Николаевич Дубинский. Он отставной российский разведчик, известный под псевдонимами Хмурый, Зубр и Карахан.

18 июля 2014 года, на следующий день после крушения «боинга», Украина опубликовала переговоры двух пророссийских сепаратистов о доставке «Бука». В прослушке фигурировал человек с позывным Хмурый; он распорядился отправить «штучку» в район поселка Первомайский. Международная следственная группа пришла к выводу, что именно оттуда была выпущена ракета, которой был сбит «боинг». В результате крушения погибли 298 человек.

Как утверждали украинские спецслужбы, Хмурого зовут Сергей Николаевич Петровский. Bellingcat установил, что это псевдоним; настоящая фамилия сепаратиста — Дубинский. Его фамилия и псевдоним нашлись во взломанной почте Игоря Стрелкова. «Привет, Игорь, еще не забыл Зубра?» — написал Дубинский Стрелкову 28 апреля 2014 года.

По адресу почты исследователи нашли его фотографию на форуме ветеранов афганской кампании, где бывший сослуживец также перечислил все псевдонимы Дубинского: Хмурый, Зубр, Бизон, Карахан. На этом форуме Сергей Дубинский зарегистрирован под ником Карахан; там же указано, что он родился 9 августа 1962 года.

Фотография Сергея Дубинского в форме полковника, загруженная в 2011 году. Как утверждает Bellingcat, часть наград добавлена с помощью редактора фотографий Фото: Bellingcat

Об участии Дубинского в военном конфликте на Украине известно из его собственного сообщения на другом форуме коллекционеров, где Игорь Стрелков отчитывался о службе в ДНР. Кроме того, в аккаунте Дубинского в «Одноклассниках» исследователи обнаружили фотографии в военной форме с актерами Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым, которые ездили в ДНР.

Радио «Свобода» приводит сообщение пользователя Нехороший на форуме «Глобальная авантюра», в котором он говорит, что передвигался в Славянске на черном автомобиле Peugeot 3008. Такая же машина запечатлена на известной записи транспортировки «Бука» через Макеевку. Данные Нехорошего совпадают с информацией, известной о Дубинском.

В интервью под именем Сергей Петровский Дубинский рассказывал, что родился в 1962 году в Донецке, воевал в Афганистане и Чечне — там он познакомился с Игорем Стрелковым. Сайт InformNapalm со ссылкой на односельчан Сергея Дубинского (с 2005 года он жил в поселке Великая Новоселка Донецкой области) сообщал, что в 1997 году Дубинский уволился в запас и поселился в Ростовской области.

В 2002 году его призвали из запаса, двумя годами позднее он снова уволился. Из решения суда по поводу военной пенсии известно, что Дубинский служил в 22-й отдельной бригаде спецназначения ГРУ Генштаба РФ — она расположена в населенном пункте Степной Ростовской области. В «Одноклассниках» Дубинского указано, что он жил в Степном с 1998 по 2004 год.

По данным Bellingcat, Сергей Дубинский уехал из Донбасса в 2015 году и сейчас живет в Ростовской области. Исследователям удалось найти его дом благодаря фотографии в «Одноклассниках» с подписью «Дом, родной дом». Bellingcat пообещал передать собранную информацию международной следственной группе, которая ведет расследование авиакатастрофы.