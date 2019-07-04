Украинские спецслужбы похитили из ДНР бывшего сепаратиста. Он командовал ПВО в городе, где сбили «Боинг»

Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на его дочь и адвоката.

Бывший военный вооруженных сил ДНР Владимир Цемах был задержан в своей квартире в Снежном 27 июня. Затем его вывезли на территорию, подконтрольную Украине, доставили в Киев, где спустя два дня арестовали, сообщил киевский адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Цемаха обвиняют в создании террористической группы или террористической организации, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Дочь задержанного Мария Цемах связала похищение отца «из глубокого тыла» с тем, что с октября 2014 года он был начальником ПВО в Снежном. Она считает, что на ее отца «попытаются повесить» малайзийского «Боинга» в июле 2014 года. Дочь задержанного отметила, что, «когда был сбит „Боинг“, он не был ключевой фигурой». Она утверждает, что отец не причастен к авиакатастрофе.

Международная комиссия по расследованию крушения «Боинга» под Донецком считает, что самолет сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По версии следствия, в этот момент «Бук» находился в шести километрах к югу от города Снежное.

19 июня, за неделю до задержания Владимира Цемаха, участники международного расследования крушения «Боинга» назвали имена людей, причастных к авиакатастрофе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявили обвинения в убийстве и решили объявить в международный розыск.