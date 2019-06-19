Нидерланды обвинили в крушении MH17 Игоря Стрелкова и троих его подчиненных из ДНР. Им предложили предстать перед судом Гааги

Пресс-конференция Объединенной следственной группы, 19 июня 2019 года Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP / Scanpix / LETA

19 июня на пресс-конференции Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует , представители прокуратуры и полиции Нидерландов объявили о предъявлении обвинений четырем подозреваемым — гражданам России Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко. «Медуза» пересказывает главное, что сообщили о сути обвинений и дальнейшем расследовании участники пресс-конференции.

Следствие считает Игоря Стрелкова и его подчиненных ответственными за крушение MH17

Обвинение в адрес Игоря Гиркина (Стрелкова) основано, в частности, на том, что в момент крушения «боинга» он занимал пост министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики и руководил армией сепаратистов; именно с территории, подконтрольной ДНР, по мнению JIT, и был сбит самолет. «Будучи высшим офицером, он поддерживал контакт с », — также заявили в прокуратуре.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») был одним из заместителей Стрелкова, руководил военной разведкой ДНР и также контактировал с российскими должностными лицами. Олег Пулатов («Гюрза») был подчиненным Дубинского в разведке ДНР. Леонид Харченко («Крот»), по информации JIT, получал приказы непосредственно от Дубинского и руководил одним из боевых подразделений ДНР (как писала исследовательская группа Bellingcat, он был начальником разведывательного батальона второго департамента ГРУ ДНР).

Конкретные доказательства против обвиняемых будут представлены в суде.

На пресс-конференции следствие представило записи телефонных разговоров обвиняемых. В частности, как утверждает JIT, это разговоры Стрелкова с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также премьер-министра ДНР Александра Бородая с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о получении сепаратистами помощи от России в войне с украинскими вооруженными силами. В другом разговоре, записанном, как утверждается, вечером после крушения «боинга», Леонид Харченко обсуждает с собеседником пропавшего члена экипажа комплекса «Бук» — по мнению следователей, речь могла идти именно о «Буке», сбившем самолет.

Запись телефонных разговоров Игоря Стрелкова с Сергеем Аксеновым и Александра Бородая с Владиславом Сурковым Полиция Нидерандов

«От так называемого министра обороны до полевого командира, они формируют цепочку, связывающую самопровозглашенную ДНР с Россией. С ее помощью они смогли доставить тяжелое вооружение из России на место боев на востоке Украины. Так „Бук“ мог оказаться на поле в Первомайском, и из него могли выпустить ракету — с ужасными последствиями», — сказано в презентации JIT.

Никто из четырех обвиняемых лично не участвовал в запуске ракеты по гражданскому лайнеру. Тем не менее, следствие считает, что они должны быть привлечены к ответственности, поскольку предпринимали совместные действия для получения «Бука» из России — даже если собирались сбивать не гражданские, а военные самолеты.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что расследование крушения «боинга» продолжается — следователи ищут информацию как об экипаже «Бука», так и о людях, которые отдали приказ о его транспортировке из России на восток Украины.

Фрагмент презентации JIT о четырех обвиняемых в крушении «Боинга» Полиция Нидерландов

Суд начнется в марте 2020 года. Нидерланды не будут просить Россию и Украину об экстрадиции обвиняемых

Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко обвиняются в крушении воздушного судна, которое повлекло смерть людей, и в убийстве 298 человек. Согласно уголовному кодексу Нидерландов, возможное наказание по обеим статьям — заключение сроком до 30 лет или пожизненное заключение.

Фигуранты дела будут объявлены в международный розыск. Нидерланды не станут просить Россию и Украину выдать их, поскольку законы этих стран запрещают экстрадицию своих граждан, однако попросят допросить их в связи с делом. Обвиняемым также предлагают связаться со следствием, чтобы рассказать свою версию событий, или по своей воле предстать перед судом.

Суд начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в городе Бадхуведорп. Рассматривать дело будет окружной суд Гааги. Следствие считает, что процесс может продлиться около года.

Стрелков и Дубинский уже отказались давать показания

Игорь Стрелков заявил «Интерфаксу», что не собирается давать показания по делу о крушении «боинга». «Ополчение не имеет к этому отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем», — заявил он. Человек из окружения Сергея Дубинского заявил «Интерфаксу», что тот «никакого отношения к „боингу“ не имеет», не собирается «ни на какой суд» и не будет давать показаний. «На Запад тоже не выезжает», — заявил собеседник агентства. Бывший руководитель ДНР Александр Бородай назвал расследование «абсолютно тенденциозным» и «не имеющим к реальности никакого отношения».

Виктор Давыдов