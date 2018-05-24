«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

Международная следственная группа, расследующая крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области, пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого был сбит рейс MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил России. Следователям удалось восстановить путь «Бука» от военной базы под Курском до Донецкой области. Результаты расследования были представлены на специальной пресс-конференции 24 мая.