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«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

3 минуты
14:50, 24 мая 2018
Международная следственная группа, расследующая крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области, пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого был сбит рейс MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил России. Следователям удалось восстановить путь «Бука» от военной базы под Курском до Донецкой области. Результаты расследования были представлены на специальной пресс-конференции 24 мая. 
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новости

«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

3 минуты
новости

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