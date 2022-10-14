Mash сообщил о проверке контента «военкоров» на предмет «фейков» и «дискредитации» армии. На них якобы пожаловался лично начальник Генштаба

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Российские правоохранительные органы начали проверять контент телеграм-каналов, пишущих о войне России в Украине, на предмет «дискредитации» российской армии, фейков о ней и другого запрещенного контента, пишет издание Mash.

По данным издания, под проверку попали телеграм-каналы бывшего министра обороны аннексированной ДНР Игоря Стрелкова, военного журналиста и автора проекта WarGonzo Семена Пегова, ведущего радио «Комсомольская правда» Сергея Мардана, блогеров Юрия Подоляки, Владлена Татарского, Игоря Димитриева и Кристины Потупчик, а также анонимные телеграм-каналы GreyZone и «Рыбарь».

Как сообщает Mash, глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично подписал заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить контент данных телеграм-каналов. Кроме того, к проверке подключилась Генпрокуратура в лице начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

«Повод [для проверки] — критика Минобороны и его решений в ходе СВО», — пишет Mash.

Утром 14 октября телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил «о спущенных сверху отдельными генералами и военноначальниками списках каналов и журналистов, которые якобы дискредитируют СВО и деятельность Минобороны». В списках якобы есть телеграм-канал WarGonzo, а также каналы Кристины Потупчик, Юрия Подоляки, «Рыбарь», говорилось в посте.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян позднее написала: «В связи с публикациями военных блогеров — моих друзей, коллег и патриотов, — о каких-то претензиях к ним наверху, спешу заметить, что, по моим данным, у властей, принимающих решения, никаких вопросов к ним нет».

В ряде телеграм-каналов, которые пишут о войне, в последнее время регулярно критикуют действия министра обороны России. В частности, масштабную критику вызвало отступление российской армии из Харьковской области в сентябре.

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