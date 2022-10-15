Мобилизованный петербуржец потребовал перевода на альтернативную службу Он отказался ехать воевать и брать в руки оружие даже в учебной части

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Михаил Терещенко / ТАСС

27-летнего Кирилла Березина из Петербурга, который отслужил в армии восемь лет назад, вызвали в военкомат вскоре после объявления мобилизации. Его обещали оставить в теробороне Ленинградской области, но в итоге он оказался в военном лагере под Белгородом. Петербуржец отказался воевать и потребовал перевода на альтернативную гражданскую службу, но командование отреагировало на его просьбу угрозами. Историю мобилизованного рассказала « ». «Медуза» пересказала эту статью.

Кирилл Березин получил повестку в военкомат 24 сентября. У него, по данным «Медиазоны», военно-учетная специальность — водитель автомобилей. Мужчина решил прийти в военкомат, чтобы объяснить, что его нельзя призывать, потому что ему нужно содержать 69-летнюю бабушку, а антивоенные убеждения не позволяют ему ехать на фронт. Однако в военкомате его слушать не стали и домой уже не отпустили, пишет издание.

«Я говорил, что бабушка одна, не оформлена (на иждивение), потому что не было необходимости такой, потому что я был рядом всегда. За мной просто дверь закрыли, паспорт отобрали, сказали: „Сегодня убываешь, остальные вопросы уже в следующем порядке“. Никакой медкомиссии не проходил», — сообщил Березин.

Из Петербурга Кирилла и других мобилизованных сначала увезли в военную часть в Каменку в Ленинградской области. Там ему пообещали, что он будет служить в областной теробороне и на выходные сможет приезжать к бабушке. Однако уже 28 сентября призывников доставили в военный лагерь в селе Хохлово Белгородской области.

По словам подруги петербуржца Марины Цыгановой, которая пытается вернуть его домой, мобилизованным выдали только теплую одежду и берцы, а перед отправкой в лагерь — по два сухпайка. Остальную экипировку, спальник и приборы ночного видения она покупала для друга сама.

Еще в Каменке, по словам Цыгановой, мобилизованные расписывались за получение автоматов и им показывали оружие «в идеальном состоянии», но в лагере выдали «то, из чего невозможно стрелять». По словам подруги Березина, оказалось, что номера автоматов в военных билетах не соответствуют тому, что им выдают.

«Когда они пришли на учения, они там все возмущались, поэтому на учения их больше не выводят. То есть вновь прибывшим бойцам просто не показывают то оружие, которое их ждет», — рассказала Цыганова.

Березин подтвердил журналистам проблемы с автоматами: некоторые из них «либо старые, либо с ржавчиной, либо с кривым дулом». Ему самому досталось оружие с ржавчиной, но рабочее. Петербуржец рассказал, что отстрелял один магазин на учениях, но сдал автомат, как только начал решать вопросы по переходу на альтернативную гражданскую службу (АГС).

Рапорт об этом петербуржец подал командиру роты Анатолию Смердову в начале октября. «Я не могу проходить службу с оружием, не могу убивать людей и помогать людям, которые это делают. Я отказываюсь выполнять все, что перечислено в присяге, так как это противоречит моей совести», — говорится в документе.

По словам Кирилла, командир отреагировал на рапорт «агрессивно» и заявил, что мобилизованного отправят на войну насильно. «Обещали челюсть сломать, силой в КамАЗ затолкать. Он был настроен агрессивно, сказал: „Почему нормальные парни должны ехать умирать, а ты, падаль ****** (траханая), будешь жить?“» — пересказал Березин слова военного.

Как пишет «Медиазона», Березин какое-то время не надевал военную форму, отказался участвовать в учениях и сейчас только помогает срочникам, которые обустраивают лагерь.

Мобилизованный утверждает, что у него «и без того тяжелое психическое состояние», случаются приступы паники. Его подруга сообщила журналистам, что у мужчины появляются суицидальные мысли. «Выйду ночью в лес и повешусь», — сказал он, когда она передавала ему экипировку. Как заявляет Цыганова, у Березина также плохое зрение: хотя в повседневной жизни он не носит очки, по мишеням он стрелять не может, поскольку не видит их.

На днях Цыганова подала в Невский районный суд иск с требованием признать незаконным решение о мобилизации Кирилла. Первое заседание назначено на 18 октября. Цыганова намерена добиваться обеспечительных мер, чтобы на время разбирательства ее друга отпустили домой. Как отмечает "Медиазона", петербургские суды зарегистрировали уже 10 подобных обращений.

В попытках добиться возвращения мобилизованного Цыганова также обращалась к зампрокурора Петербурга и прокурору Западного округа. По ее словам, они заверили, что Березин все равно проиграет суд, поскольку «мобилизация не подходит под АГС».

Анонимный юрист коалиции пояснил «Медиазоне», что по Конституции каждый гражданин, убеждениям которого противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее АГС. При этом он отметил, что если во время обычного призыва есть закон, который регулирует порядок направления на альтернативную службу, то для периода мобилизации таких законов нет.

«Но это не значит, что граждане должны лишаться этого права, оно у них есть, и государство обязано его обеспечить. А то, что [власти] его отрицают, говорят, что не предусмотрено, — это нарушение прав человека», — объяснил правозащитник. Он отметил, что в случае как у Березина есть риск, что мобилизованного могут привлечь к ответственности за отказ выполнять приказ об участии в боевых действиях в соответствии с недавно принятыми .

По данным «Медиазоны», всех, кто был мобилизован вместе с Березиным, уже отправили в Украину, а сам он еще остается в лагере. Цыганова проинструктировала друга на случай, если его повезут на фронт насильно: он должен сказать, что отказывается выполнять воинские приказы, и быть готовым «ехать в тюрьму».

«Кирилл говорит, что у них там над учебным лагерем летают дроны сейчас и что среди тех, которые были с ним мобилизованы, уже есть погибшие, дошла такая информация до лагеря. Из тюрьмы по крайней мере года через три я его живым получу», — сказала она.