Журналисты нашли семью одного из возможных виновников массового убийства на полигоне в Белгородской области По словам близких, он не собирался в армию и пропал в Москве за пять дней до стрельбы

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Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Служба в Таджикистане нашла семью одного из возможных виновников массового убийства на полигоне в поселке Солоти Белгородской области. Речь идет о 24-летнем Эхсоне Аминзода (Эхсони Тоджиддине). Официально российские власти не называли его обвиняемым. Но несколько дней назад украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал справку на имя рядового Эхсона вместе с фото погибших в Белгородской области. При этом Шарий не уточнил, был ли этот человек среди нападавших или пострадавших.

Близкие Аминзода заявили, что он не собирался участвовать в войне в Украине и не был религиозным радикалом. По их словам, он приехал в Россию семь месяцев назад и работал в одном из московских ресторанов по патенту. Один из друзей Аминзода анонимно рассказал, что у того не было намерений участвовать в войне, он хотел заработать денег, вернуться на родину и сыграть свадьбу. «Он не был радикально настроен, ничем не отличался от других молодых людей. Был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане», — сказал источник "Радио Свобода".

По словам близких, Аминзода перестал выходить на связь 10 октября — за пять дней до стрельбы на полигоне. Его брат Фируз Аминзода сказал, что вечером 10 октября Эхсон позвонил ему и сказал, что собирается встретиться с друзьями (по словам одного из друзей, Эхсон «встретил знакомых парней возле станции метро „Люблино“»). После этого его телефон был отключен. «Как он оказался в Белгороде, мы не знаем», — утверждает Фируз Аминзода, которого, по его словам, вызвали в военную прокуратуру. Отец Эхсона Тоджиддин Аминзода подтвердил "Радио Свобода" гибель сына, но отказался говорить о нем.

Как Аминзода попал в российскую армию, неизвестно. В середине октября возле метро в Москве устраивали облавы на людей, подлежащих мобилизации. Но у Аминзода, по словам его родственников, не было гражданства РФ. Значит, официально его не имели права забирать в армию. Мобилизация проходит с множеством нарушений, но «Медузе» не удалось найти данных о том, что в части насильно отправляли людей без российского гражданства. При этом иностранцы могут пойти воевать добровольно. Из поста блогера Шария, показавшего справку с именем «Эхсон Амизонда», следует, что стрелявшие на полигоне в Белгородской области были добровольцами.

Накануне СМИ опубликовали имена 11 погибших при стрельбе. Два человека из этого списка оказались живы. Список имен погибших выложило издание Astra, а позднее Baza. Но двое военнослужащих — Денис Синицын и Алексей Сапкалов — связались с журналистами и сказали, что их имена оказались в списке по ошибке. Синицын рассказал, что был переведен в другую роту, и его не было на полигоне в Солоти в день стрельбы. Сапкалов заявил, что вообще никогда не бывал там.

Массовое убийство на полигоне в поселке Солоти произошло 15 октября. Согласно сообщениям Минобороны и СК, погибли 11 военнослужащих и 15 получили ранения. Неофициально сообщалось, что погибших было больше — от 22 до 28 человек, но эти данные на данный момент не получили подтверждения. Минобороны заявило, что убийство совершили два гражданина «одной из стран СНГ» (по анонимным рассказам очевидцев, нападавших было трое и один из них сбежал). Минобороны назвало случившееся терактом. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, не уточняя, по какой статье.

По данным Astra, убийство произошло на религиозной почве. Один из командиров Андрей Лапин якобы возмутился отказом трех солдат (дагестанца, азербайджанца и адыгейца) оставаться в армии и назвал войну с Украиной «священной». Солдаты таджикского происхождения (по неофициальным данным, второй стрелявший, как и Эхсон Аминзода, был из Таджикистана) заявили, что священна лишь война мусульман против неверных. Лапин в ответ якобы назвал Аллаха «слабаком» или «трусом». На стрельбище выходцы из Таджикистана сказали другим мусульманам отойти в сторону, застрелили Лапина и открыли беспорядочный огонь. Их убил другой военный.

При этом Astra подчеркнула, что к моменту публикации данной информации не смогла подтвердить личность своего источника и личности людей, которых он назвал участниками конфликта. По его словам, стрелявших было трое, и их звали Бикзот, Ами и Ануше. На следующий день Astra опубликовала список стрелявших и погибших, и там были указаны уже два имени предполагаемых преступников — Рахмонов Мехроб и Аминзод Тоджиддин. А в списке погибших не было имени Андрея Лапина, якобы назвавшего Аллаха «слабаком». Там фигурировало имя Николая Липина, но он был назван «мобилизованным добровольцем».

Сколько людей открыли стрельбу на полигоне и почему они это сделали, до сих пор официально не объявлено. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил со ссылкой на неназванных собеседников в Таджикистане, что второго стрелявшего могли звать Мухаммад Дилшодбойзода. Он пропал 10 октября в Москве вместе с Эхсоном Аминзода. «По поступающим близким данным, его могли насильно „мобилизовать“ вместе с Эхсоном», — пишет «ВЧК-ОГПУ». По сведениям телеграм-канала, близким Эхсона рассказали, что в день исчезновения его остановила полиция в метро «Люблино». "Радио Свобода", поговорившее с близкими Эхсона, об этом не упоминает.

Массовое убийство в Солоти. Что было известно на следующий день

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше

Массовое убийство в Солоти. Что было известно на следующий день

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше