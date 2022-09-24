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В соцсетях продолжили появляться ролики о ходе мобилизации. Широко разошлось видео с дракой у автобуса, снятое в поселке Большеречье Омской области: согласно сообщению телеграм-канала «Омское гражданское объединение», конфликт начался после того, как полиция и Росгвардия стали насильно сажать мобилизованных в автобус, после чего «возмущенные мобилизованные… схватили нескольких полицейских и объявили, что те поедут умирать в окопы вместе с ними».

Другие резонансные кадры были сняты в Приморье и запечатлели ржавые автоматы Калашникова, выданные мобилизованным — предположительно, на время учебы. Позже авторы «патриотических» телеграм-каналов сообщили, что автоматы заменили, и назвали это проявлением гражданского общества.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

Публиковались и «позитивные» видео — к примеру, такое, на котором, как утверждается, более тысячи мобилизованных идут пешком в учебный центр в Краснодарском крае.

Самой обсуждаемой темой четвертого дня мобилизации стали «ошибки» призыва. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о фактах призыва людей, не соответствующих официально объявленным и юридическим критериям, — к примеру, без военного опыта или с четырьмя детьми. По словам Николаева, таких людей уже «возвращают» из Хабаровска, куда их успели доставить; он поручил создать в регионе систему двойного контроля, чтобы отлавливать подобные «ошибки».

24 сентября стало известно о нескольких случаях отмены неправомерных решений о призыве. В частности, в Саратовской области отменили решение о призыве 59-летнего не служившего лейтенанта запаса Александра Ермолаева, про случай которого рассказал телеграм-канал Mash. Спецкор «Холода» Олеся Остапчук рассказала, что жительница Улан-Удэ Ольга Дандарова сообщила об отмене призыва своего не служившего 36-летнего мужа (а также других не подходящих под критерии мобилизованных из города).

Тему злоупотреблений при призыве в субботу обсуждали и в «патриотической» медиасреде. В соответствующих телеграм-каналах появились рассуждения о саботаже мобилизации и «врагах Родины» среди сотрудников военкоматов и учебных частей, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что военкоматы, пытаясь призывать студентов или 40-летних рядовых (при верхней планке в 35 лет), «как назло» «выбешивают людей».

Симоньян призвала сообщать ей о «конкретных случаях неправомерных действий». «Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей», — заявила она. Через несколько часов она заявила, что вместе с коллегами получает «тысячи обращений по мобилизации».

Совет по правам человека при президенте РФ объявил, что глава органа Валерий Фадеев обратился по поводу нарушений к министру обороны Сергею Шойгу. Фадеев заявил о необходимости «неукоснительного соблюдения правил призыва» в свете того, что военкоматы «нередко исходят из логики „палочной системы“» и призывают людей, не подходящих по возрасту и не имеющих боевого опыта.

При этом Фадеев призвал пересмотреть решение о предоставлении брони всем IT-специалистам — по мнению главы СПЧ, она нужна лишь тем, «кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний».

24 сентября по всей России прошли новые акции протеста против войны и мобилизации. Они сопровождались массовыми и, судя по видеоматериалам, жесткими задержаниями. По данным , в 32 городах были задержаны почти 750 человек. Больше всего задержанных — в Москве (более 370 человек), в Санкт-Петербурге (более 120) и в Новосибирске (около 70).

Перед акциями в Санкт-Петербурге были задержаны 11 человек, в том числе журналистка «Соты» Виктория Арефьева, феминистка Белла Рапопорт, правозащитники Антон Грачев и Евгения Грачева, активистка Палладя Башурова. Задержания и обыски связаны с делом о «телефонном терроризме»; Sota писала, что речь идет про ложное сообщение о минировании Санкт-Петербургского городского суда.

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