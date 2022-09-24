Глава Якутии: граждане, призванные «по ошибке», должны быть возвращены обратно

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости возвращения из вооруженных сил граждан, мобилизованных «по ошибке».

Речь идет, в частности, о людей без опыта службы в армии и о мужчинах с четырьмя детьми, заявил он.

У нас, к сожалению, призываются люди, которые не должны призываться согласно указу президента. Мы должны сделать сейчас систему двойных фильтров — первое на местах в районах и второе здесь, на республиканском сборном пункте. <…> Есть случаи призыва неслуживших, есть случаи, когда с четырьмя детьми люди призваны. Их сейчас возвращают уже по нашей просьбе с Хабаровска, куда люди были доставлены.

Начатая в России 21 сентября мобилизация, объявленная для борьбы со «всей военной машиной коллективного Запада» в Украине, позиционируется как «частичная». Однако, согласно многочисленным свидетельствам, призыв нередко проходит неизбирательно.