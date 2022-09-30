Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт с российской армией

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно указу, для получения гражданства в упрощенном порядке иностранец обязан заключить контракт на срок не менее года и принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев. Правом на получение гражданства также наделяются супруги, дети и родители контрактника.

В случае, если военнослужащий погибает до официального получения гражданства, его семья сохраняет право на получение гражданства в упрощенной форме, независимо от того, сколько контрактник провел в зоне боевых действий.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации. По официальным данным, власти страны намерены привлечь к военной службе до 300 тысяч россиян. По информации «Медузы», в рамках «частичной мобилизации» в России могут призвать более миллиона человек.

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