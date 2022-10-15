На полигоне в Белгородской области застрелили 11 человек. Минобороны РФ назвало это «терактом»

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Обновление. Минобороны РФ заявило, что два гражданина «одной из стран СНГ» совершили «теракт» на полигоне в Белгородской области. В результате стрельбы 11 человек погибли, еще 15 ранены. Нападавшие были убиты. Согласно сообщению ведомства, которое приводит «Интерфакс», инцидент произошел в ходе занятий по стрельбе с добровольцами, решившими отправиться на войну.

В одной из воинских частей в Белгородской области произошла стрельба. Об этом сообщила Baza, не указав источник информации. По данным издания, в результате стрельбы есть погибшие и раненые.

«Сота» со ссылкой на аудиозапись, «предположительно, сестры одного из пострадавших при стрельбе», пишет, что огонь открыли на полигоне для обучения мобилизованных.

Источник издания среди родственников мобилизованных рассказал, что стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. По данным журналистов, стреляли трое военных. Двоих из них убили на месте, еще одному удалось сбежать. «Сота» сообщает, что всего в результате стрельбы, согласно аудиозаписи, погибли 22 человека, еще 16 получили ранения.

При этом издание отметило, что пока не может подтвердить достоверность записи, на которую ссылается.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственницу одного из мобилизованных в то же время сообщил, что двое вооруженных военных открыли стрельбу в части, в результате чего погибли 12 человек.

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