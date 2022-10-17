В СМИ опубликовали имена 11 погибших при стрельбе на полигоне в Белгородской области. Двое военных из этого списка оказались живы 

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выяснил, что два человека, которых включили в список погибших в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области, в действительности живы. Журналисты поговорили с Денисом Синицыным, попавшим в список, и с другом еще одного военнослужащего Алексея Сапкалова, также упомянутого в списке.

Денис Синицын рассказал «Дождю», что его и Алексея Сапкалова 14 октября, накануне массового убийства на полигоне, перевели в другое подразделение, поэтому на следующий день рота отправилась на полигон уже без них. Эту информацию изданию «Подмосковье сегодня» подтвердил Антон Малышев, друг Алексея Сапкалова.

«Алексей был на полигоне, но с ним все в порядке, в тот момент, когда произошел теракт, его на стрельбах не было», — рассказал Малышев.

Массовое убийство на военном полигоне в Белгородской области было совершено 15 октября. Минобороны РФ сообщило, что двое граждан «одной из стран СНГ» открыли огонь по сослуживцам.

По данным министерства обороны РФ, погибли 11 человек и 15 получили ранения. Издание Sota со ссылкой на очевидца сообщает о 22 погибших и 16 раненых. По данным проекта Astra, стрельбе мог предшествовать конфликт на религиозной почве. Стрелявшие были убиты.

Что произошло на полигоне в Белгородской области

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше

Что произошло на полигоне в Белгородской области

Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Главное Минобороны заявило о гибели 11 добровольцев. По неофициальным данным, погибших может быть вдвое больше