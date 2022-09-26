Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал ЧВК Вагнера. Раньше он судился с теми, кто связывал его с наемниками

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Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к ЧВК Вагнера, о которой ранее сообщали журналисты. Он признал, что создал группу в 2014 году, когда «начался геноцид русского населения Донбасса».

Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба связанной с ним компании «Конкорд» в ответ на запрос редакции издания «Блокнот». Журналисты поинтересовались, почему в последнее время бизнесмен перестал отрицать свою причастность к ЧВК.

В ответ Пригожин рассказал, что в 2014 году он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и «пытался сорить деньгами», чтобы «набрать группу, которая поедет и защитит русских». Когда он понял, что эти «казачки» ему не подходят, он решил заняться формированием группы самостоятельно.

Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР.

По словам бизнесмена, бойцы ЧВК Вагнера, которые умели только «воевать» и «защищать обездоленных», «всегда находились в шатком положении». По его словам, последние восемь лет «каждая псина пыталась брызгать своей слюной» на ЧВК и самого бизнесмена, а «любопытные журналистишки» искали «негатив» и «ковырялись в потном белье ЧВК Вагнера».

Пригожин гордится тем, что «сумел отстоять их (бойцов ЧВК) право на защиту интересов своей страны». Он назвал участников группы «героями», которые защищали «сирийский народ, другие народы арабских стран», а также «обездоленных африканцев и латиноамериканцев» и «стали одной из опор нашей Родины».

Отвечая на вопрос журналистов «Блокнота», почему раньше Пригожин отрицал связь с ЧВК, а теперь перестал, бизнесмен заявил:

Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые связывали его с военизированной группой. В августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главного редактора «Эха Москвы» о том, что Пригожин является «хозяином ЧВК Вагнера».

В июле 2022 года после публикации «Медузой» расследования о российских наемниках в Украине, Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой. Поводом для этого стал запрос в адрес Пригожина, сделанный при подготовке материала. Также бизнесмен потребовал признать «Медузу» нежелательной организацией.

ЧВК Вагнер и Пригожина также связывали с вербовкой на войну в Украину заключенных из колоний РФ. В сентябре появилось видео, где человек, похожий на бизнесмена, предлагает осужденным в колонии Марий Эл вступить в ЧВК Вагнера. Сам Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети».