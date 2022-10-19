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Линия Пригожина Посмотрите, как ЧВК Вагнера строит оборонительные сооружения в Луганской области. Опыт Второй мировой показывает, что они могут оказаться бесполезны

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ЧВК Вагнера в октябре начала строительство оборонительной линии в Луганской области. Предполагается, что она протянется на десятки километров и прикроет подходы к Лисичанску и Луганску. Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны. Опыт Второй мировой войны показывает, что вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы. Их можно прорвать на узком участке или обойти.
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