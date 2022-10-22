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Пресс-служба «Сибантрацита»

— вдова российского бизнесмена Дмитрия Босова, который погиб два года назад, — заявила «Медузе», что связывает свое включение в список «иностранных агентов» с разделом наследства покойного мужа.

Босов внесли в список физлиц-«иноагентов» 21 октября. По версии Минюста РФ, она занималась политической деятельностью при финансовой поддержке Украины. Издание «Агентство» отметило, что это редкий случай включения в список «иноагентов» человека, который не является политиком, активистом, блогером или журналистом.

По словам самой Босов, все началось с публикации «фейкового» интервью, которое она якобы дала некоему сайту.

В августе на сайте неизвестного французского издания вышло фейковое интервью, по поводу чего я подала жалобу в прокуратуру РФ. Когда стали разбираться для подачи иска во Франции, то выяснилось, что это вовсе и не СМИ и подавать иск не к кому, поскольку домен принадлежит американской компании. Буквально на следующий день после якобы моего интервью в якобы французском СМИ начались перепечатки на разных российских площадках с требованием признать меня «иноагентом».

По мнению Босов, указанные российские СМИ «получили заказ» на публикации о ней, а затем эти публикации были представлены в Министерство юстиции России, чтобы обосновать необходимость внесения Босов в список «иностранных агентов».

Эти заведомо подложные публикации были кем-то представлены в Минюст, в результате чего государственный орган был введен в заблуждение и внес меня в список «иноагентов».

Я связываю это с очередным витком давления на меня в связи с тем, что апелляционный . Хочу обратить внимание, что я не занимаюсь общественно-политической деятельностью, никаких аккаунтов в соцсетях у меня нет и никогда не было.

«Инструмент в руках русофобов»

Босов не уточнила, какой именно сайт опубликовал фейковое интервью с ней. По всей видимости, речь идет о сайте . 11 августа 2022 года на нем вышло интервью, в котором Босов якобы рассказала, что ее мужа убили «спецслужбы» из-за интереса к его бизнесу, что после смерти супруга ее лишили наследства и ей пришлось уехать из России, что теперь ей финансово помогают иностранные фонды, в том числе из США. Также в этом интервью якобы утверждалось, что Босов переводила деньги структурам Алексея Навального, что она против войны в Украине и призывает к ужесточению санкций против России.

19 августа сразу два российских издания — «Версия» и «Новые известия» — сослались на текст FactaMedia и назвали его поводом для того, чтобы внести Босов в список «иноагентов».

Кроме того, «Версия» и еще одно российское издание, «Правда.ру», утверждали, что Босов распространяет фейки про российские спецслужбы и глав корпораций, что грозит ей уголовным делом и статусом «иноагента».

Издание еще 19 июля написало, что депутат Госдумы предложил включить Босов в реестр «иноагентов», заявив, что она «стала инструментом в руках русофобов либо пытается инициативно бросить тень на российские институты власти, чтобы получить опеку и поддержку у соответствующих западных структур».

Наследство Дмитрия Босова

Дмитрию Босову принадлежала группа «Аллтек», в которую входил «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. Босов был совладельцем еще нескольких угольных компаний, включая «ВостокУголь». В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в 1,1 миллиарда долларов.

Босов погиб в мае 2020 года в возрасте 52 лет. Его нашли с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежал пистолет. Следствие сочло его смерть самоубийством.

Между родственниками Босова прошла серия судов за наследство. В апреле 2021 года восемь наследников Босова получили по 10,82% в группе «Аллтек». Катерина Босов и ее маленькая дочь получили две десятипроцентные доли. Кроме того, вдове досталась недвижимость. Женщина рассчитывала получить 50% группы «Аллтек», но не смогла добиться этого через суд.

В сентябре 2021 года против Катерины Босов возбудили дело о крупном мошенничестве, которое касалось захвата наследства ее погибшего мужа, но через месяц дело было прекращено. В конце октября 2021-го наследники Босова продали «Сибантрацит» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна (по данным «Коммерсанта», за миллиард долларов).

Но на этом тяжбы не закончились. В июне 2022 года Одинцовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск сыновей и родителей Босова о лишении Катерины Босов наследства (об этом «Медузе» рассказала сама Босов, доступа к решению суда редакция не имеет). Однако в конце сентября вышестоящий Московский областной суд отменил это решение.

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