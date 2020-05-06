Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Он занимал 86-е место в списке богатейших людей России

Владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух его знакомых.

Босову было 52 года.

Смерть бизнесмена подтвердил Следственный комитет. Как сообщает «360 Подмосковье», тело Босова было найдено в селе Усово в Московской области, рядом с ним обнаружили пистолет Glock.

Forbes оценивает состояние Босова в 1,1 миллиарда долларов. Он занимал 86-е место в списке богатейших россиян.

Основной актив Босова, группа «Сибантрацит», является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2018 году компания производила 24,1 миллиона тонн угля и антрацита.

В 2018 году Босов вложил около 160 миллионов долларов в компанию, работающую на рынке легальной марихуаны в США.

Группе «Аллтек», управляющей активами Босова в России, принадлежит расположенный в Москве центр архитектуры и дизайна Artplay.

После покупки газеты «Ведомости» медиаменеджером Демьяном Кудрявцевым в 2015 году в СМИ неоднократно появлялась информация, что Босов финансово помогал в сделке. Сам Кудрявцев сначала заявлял, что бизнесмен оказывал ему «моральную» поддержку, по впоследствии признал, что Босов уже после покупки один раз дал ему деньги в долг на покрытие убытков.