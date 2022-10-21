Война Двести сороковой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 октября читайте здесь.
Главные новости:
- В аннексированном Херсоне заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр, в результате которого четыре человека погибли.
- Российские войска нанесли удары по Харькову и Запорожью, сообщили местные власти.
- В Белгородской области девятилетнего ребенка ранило «устройством, похожим на дрон ВСУ», заявил губернатор.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, Киев «не заказывал» теракт на Крымском мосту.
- Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили учебный центр в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные.
- Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских и белорусских компаний, а также чиновников, бизнесменов и связанных с ними лиц, включая супругу Александра Лукашенко.
- Компания «Укрэнерго» объявила о начале веерных отключений электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Заместитель главы администрации аннексированной Херсонской области Екатерина Губарева назвала имя одного из погибших на переправе через Днепр журналистов.
По ее словам, которые приводит канал Минобороны «Звезда», погиб журналист Олег Клоков, который до телеканала «Таврия» работал в «Москве 24», Russia Today, Первом канале и других СМИ.
Власти аннексированного региона ранее заявили, что по переправе через Днепр украинские войска нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое журналистов местного телеканала «Таврия».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о войне в Украине
- 14 октября 2022 года Александр Лукашенко заявил, что 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян будут задействованы в новой российско-белорусской группировке войск. 15 октября 2022 года белорусские власти опубликовали видео, в котором утверждается, что оно показывает прибытие российских войск в Беларусь. Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно разместила значительное количество дополнительных войск в Беларуси.
- Россия вряд ли сможет создать боеспособные формирования заявленной численности — ее силы сосредоточены на Украине. Весьма вероятно, что белорусские военные обладают минимальными возможностями для проведения сложных операций.
- Это заявление, вероятно, является попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и убедить Украину отвлечь силы для охраны своей границы с Беларусью на севере.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, в том числе и поступающую из источников, которые напрямую не вовлечены в конфликт.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, в том числе и поступающую из источников, которые напрямую не вовлечены в конфликт.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.
- Российские войска нанесли за сутки три ракетных и 24 авиационных удара, в том числе по Николаеву, Новой Каменке и Малой Сейдеминухе Херсонской области и Гатищу в Харьковской области. Кроме того, противник запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136.
- По имеющейся информации, в оккупированную Херсонскую область для восполнения потерь и усиления подразделений на линии соприкосновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
- Оккупационные власти подготовили списки для эвакуации из Херсонской области учителей и медицинских работников, приехавших из России. Учреждения гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
РИА Новости пишет, что среди погибших на переправе через Днепр в Херсонской области — сотрудники региональной телекомпании «Таврия»
Ранее власти аннексированного региона заявили, что украинские войска нанесли ракетный удар по переправе через Днепр, в результате обстрела погибли, по данным на 09:00 мск, четыре человека, 13 получили ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Российские войска нанесли удары по Харькову и Запорожью
Около 08:00, пишет «Суспильне», в Харькове произошло несколько взрывов. По предварительным данным, российские войска нанесли удар по одному из предприятий на территории города. Шесть человек получили ранения, сообщается о разрушения.
Утром обстрелу подверглось и Запорожье. По имеющейся информации, пострадали жилые дома и объекты городской инфраструктуры. Данные о пострадавших пока не поступали.
В Днепропетровской области, как отмечается, впервые за три с половиной месяца не было зафиксировано ночных обстрелов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Губернатор Белгородской области вчера вечером заявил, что девятилетний ребенок получил тяжелое ранение из-за «устройства, похожего на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры».
Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что мальчик нашел аппарат на улице в Белгородском районе, тот сдетонировал у него в руках.
Ребенка доставили в детскую областную больницу с открытыми травмами конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
В аннексированном Херсоне заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр
По меньшей мере четыре человека погибли в результате ракетного удара по гражданской переправе через реку Днепр в Херсоне, заявил замглавы администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет «Интерфакс».
«Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром», — сказал Стремоусов. Ранее сообщалось о трех погибших.
Пострадали 13 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Херсонской области.
Глава отдела внутренней политики немецкого журнала Cicero Мориц Гатман несколько лет работал в России и много раз давал «Медузе» комментарии о происходящем в Германии. С февраля 2022 года Гатман регулярно пишет репортажи из Украины — он был в стране и в самый первый день войны, и 10 октября, когда многие украинские города снова подверглись массированным обстрелам после взрыва на Крымском мосту.
Мы уже делали интервью с Гатманом в первые дни российского вторжения, а сейчас вернулись к этому разговору.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем писать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая продолжается уже 240 дней. Спасибо, что вы с нами все это время.