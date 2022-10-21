Война Двести сороковой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 октября читайте здесь.

Главные новости:

В аннексированном Херсоне заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр, в результате которого четыре человека погибли.

Российские войска нанесли удары по Харькову и Запорожью, сообщили местные власти.

В Белгородской области девятилетнего ребенка ранило «устройством, похожим на дрон ВСУ», заявил губернатор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, Киев «не заказывал» теракт на Крымском мосту.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили учебный центр в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные.

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских и белорусских компаний, а также чиновников, бизнесменов и связанных с ними лиц, включая супругу Александра Лукашенко.

Компания «Укрэнерго» объявила о начале веерных отключений электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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