Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

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В рижской церкви Всех Святых 20 октября состоялся собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ), на котором было принято решение направить патриарху Московскому и всея Руси Кириллу прошение о предоставлении ЛПЦ статуса автокефальной церкви, сообщает Baltijas Balss.

«Собор состоялся. Как я и говорил, принято — исполнить закон и внести изменения в юридический устав. И обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации», — цитирует Baltijas Balss неназванного священнослужителя ЛПЦ. По его словам, решение было принято единогласно с результатом 160 голосов «за», один «против».

Латвийская православная церковь рассчитывает получить от Московского патриархата автокефальный статус, чтобы соблюсти требования нового закона о независимости ЛПЦ, не допустив при этом церковного раскола.

В Русской православной церкви 21 октября заявили, что пока не получали официальных обращений от ЛПЦ. «Получим — будем реагировать на соответствующем уровне», — заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В начале сентября сейм Латвии принял закон о независимости ЛПЦ от Московского патриархата. Самой церкви было предписано привести свой устав в соответствие с требованиями закона к концу октября. В пресс-службе ЛПЦ тогда заявили, что принятый закон меняет юридический статус церкви, но не влияет на литургическое общение ЛПЦ со всеми каноническими православными церквями мира. В середине октября Русская православная церковь также подчеркнула, что закон носит исключительно юридический характер, соответственно Латвийская православная церковь не состоит из-за него в церковном расколе.

Патриарх Кирилл часто упоминает военные действия в своих проповедях. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России, а также обосновывал причины российского вторжения. Из-за позиции патриарха Украинская православная церковь в конце мая провозгласила свою полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата.

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