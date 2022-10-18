В Ейске военный самолет упал в жилом квартале, задев многоэтажку. 13 человек погибли, 19 пострадали Что известно на следующий день после катастрофы

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Эрик Романенко / ТАСС

Вечером 17 октября возле девятиэтажного жилого дома в городе Ейск Краснодарского края упал российский бомбардировщик Су-34. По информации МЧС, при падении самолет «ударился о дом» и разрушился. Разлилось горючее, которое вызвало пожар в доме. Один из подъездов оказался полностью охвачен огнем. Всего повреждения получили 72 квартиры в двух подъездах. Спасатели потушили пожар лишь спустя примерно шесть часов.

Разбор завалов завершен. Погибли 13 человек, пострадали 19. Трое погибших получили смертельные травмы при падении с высоты. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявила, что эти люди прыгали с верхних этажей дома, по всей видимости, спасаясь от пожара. Среди погибших трое детей. Среди пострадавших — пять детей и две беременные женщины. Четверо пострадавших остаются в реанимации.

Минобороны РФ назвало причиной падения бомбардировщика возгорание одного из двигателей. По информации ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета. Момент падения Су-34 попал на видео; на нем самолет теряет высоту, затем заметна яркая вспышка, через пару секунд — столб огня и дыма. Летчики катапультировались (именно они доложили о неисправности одного из двигателей). В интернете появилось видео с одним из летчиков, которого увидели прохожие. Он в сознании и отвергает версию о том, что самолет сбили.

Власти оплатят похороны погибших. Они пообещали и другие выплаты. Родственники каждого погибшего получат по миллиону рублей. Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью выплатят по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — по 400 тысяч рублей. Компенсации предусмотрены за утраченное имущество: при его частичной потере по 50 тысяч рублей на каждого прописанного в доме члена семьи, при полной — по 100 тысяч. Наконец, единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей. В Ейском районе Краснодарского края объявлен траур с 17 по 19 октября.

В доме, который оказался частично разрушен, были прописаны 675 человек. После случившегося 501 жителя дома разместили у родственников, 23 человека эвакуировали в пункт временного размещения. Что будут делать с поврежденным домом, пока неизвестно. После оценки ущерба его либо восстановят, либо снесут, а людям предоставят новое жилье. Другие находящиеся рядом строения не получили повреждений.

Для жильцов дома надо создать условия, чтобы они могли пойти на работу «с хорошим настроением», заявил губернатор. «Все, что необходимо, чтобы они продолжили чувствовать себя… Не то что людьми, а они же все равно продолжают работать. Я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу. Мы должны создать для них все условия, чтобы они могли завтра утром — понятно, не как в обычном домашнем режиме — но, по крайней мере, в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением», — сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, приехав на место катастрофы.

В 300 метрах от места падения Су-34 находится школа. Дети не пострадали. В момент крушения самолета в школе было около 600 учеников. Преподаватели вывели их на улицу, в сторону от пожара, сообщал Mash. Здание школы не пострадало. Однако на следующий день после катастрофы там отменили занятия — чтобы дети «не находились рядом» с местом происшествия, заявил ТАСС глава Ейского района Роман Бублик.

На видео очевидцев после крушения Су-34 слышна серия не очень сильных взрывов. Но власти заявили, что самолет не нес боекомплект. «Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, <…> пожар возник в результате разлива горючего», — заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Украинский авиационный эксперт Валерий Романенко заявил , что согласен с такой версией: «Боеприпасов было либо минимум, [либо] какие-то учебные боеприпасы, потому что мелкие взрывы, которые слышны, — это взрывы патронов от бортовой пушки. Там 30-миллиметровая пушка, и вот серия мелких взрывов — это в огне начинают срабатывать взрыватели снарядов от этой пушки. Крупных взрывов нет».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (статья 351 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы). «Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», — сообщил СК.

Владимир Попов назвал произошедшее исключительно редким случаем. «На моей памяти, чтобы самолет падал точно в жилой дом, было лишь один раз — в Новосибирске. Это было связано с психическим расстройством гражданского пилота. Он специально попал в дом, но не взорвался, только загорелся. В военной авиации я таких случаев не знаю», — сказал Попов в интервью «Фонтанке».

Он также подчеркнул, что пилотов учат, что они могут катапультироваться только тогда, когда «не существует даже малейшей угрозы нанесения вреда наземной инфраструктуре». Поэтому летчикам, катапультировавшимся из самолета в Ейске, придется ответить на вопросы следствия. «Вопросов очень много будет, я согласен. Я не завидую этому летчику. <…> И надо будет понять: это человеческий фактор, который перекладывается на пилота, или же тут ряд обстоятельств технического характера. Или он, допустим, уже отвел самолет на пустырь, а ветровой поток сменился, доворачивает самолет, а рули клинит в том положении, когда он начинает идти на эти несчастные дома», — сказал Попов.

Крушение в Ейске стало как минимум десятой небоевой потерей российской военной авиации c начала войны, подсчитал The Bell. Су-34 — один из основных российских фронтовых бомбардировщиков. Он был принят на вооружение в 2014 году и стал заменой более ранней модели Су-24. Его использовали для бомбардировок в Сирии, а сейчас — в Украине. Сообщений о боевых вылетах бомбардировщиков из Ейска в открытых источниках за последние месяцы не поступало. При этом в Ейске расположен учебный центр морской авиации, где готовят и других военных летчиков, отмечала «Русская служба Би-би-си».

Крушение Су-34 в Ейске. Что стало известно в первые часы

В городе Ейск Краснодарского края бомбардировщик Су-34 упал возле жилой девятиэтажки. В доме начался сильный пожар, произошла серия взрывов

Крушение Су-34 в Ейске. Что стало известно в первые часы

В городе Ейск Краснодарского края бомбардировщик Су-34 упал возле жилой девятиэтажки. В доме начался сильный пожар, произошла серия взрывов