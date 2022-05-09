Жозеп Боррель предложил использовать замороженные валютные резервы России для восстановления Украины

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил изъять замороженные международные резервы России, чтобы использовать их для восстановления Украины.

В интервью Financial Times Боррель напомнил, что ранее в 2022 году президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий использовать 3,5 миллиарда долларов из замороженных активов ЦБ Афганистана для выплат компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года.

«Я был бы очень за [эту идею], потому что в этом есть логика. У нас есть деньги в кармане, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и не хорошо для российских», — сказал Боррель.

В начале войны России против Украины США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ в рамках введенных санкций. По оценкам Минфина РФ, в связи с ограничениями Россия не может использовать почти половину своих резервов — порядка 300 миллиардов долларов.

Bloomberg писал в марте, что, по данным источников, власти ЕС рассматривают возможность использовать активы крупных российских предпринимателей, попавших под санкции, чтобы профинансировать восстановление Украины. На тот момент инициатива находилась на «очень ранней стадии» обсуждений, отмечало агентство.

По оценке Европейской комиссии, на восстановление Украины могут потребоваться сотни миллиардов евро.

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