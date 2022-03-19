Bloomberg: в ЕС обсуждают использование замороженных активов российских бизнесменов для восстановления Украины

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Власти Евросоюза рассматривают возможность использования активов крупных российских предпринимателей, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины. Об этом Bloomberg рассказали три источника, знакомых с обсуждением.

Инициатива находится на «очень ранней стадии» обсуждений, окончательное решение еще не принято, отмечают собеседники агентство. По их словам, в качестве одного из вариантов также рассматривается использование замороженных российских активов для выплаты военных репараций.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что «на данный момент активы только заморожены», а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен «не просила изучить этот вопрос».

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ЕС, США и другие страны ввели несколько раундов санкций против России из-за войны в Украине. Ограничения, среди прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов крупных российских бизнесменов, включая владельца «Северстали» Алексея Мордашова, главу «Роснефти» Игоря Сечина, основателя «USM Holdings» Алишера Усманова.

В рамках санкций только Италия заморозила активы российских предпринимателей на сумму около 780 миллионов евро (92 миллиарда рублей), отмечает Bloomberg.

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