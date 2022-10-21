Украинцам начали вручать уведомления, что им нельзя пересекать границу России с Беларусью

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Украинцам начали вручать уведомления, что пересечение границы РФ на российско-белорусском участке на железнодорожном транспорте якобы является «нарушением правил пересечения границы РФ». Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу проекта Every Human Being.

Такие уведомления получили не меньше пяти украинцев, пытавшихся купить билеты на поезда, следующие из России в Беларусь.

«При проведении пограничного контроля вы будете удалены из поезда сотрудниками пограничной службы ФСБ России», — сказано в уведомлении.

Помимо этого, в документе написано, что нарушители будут привлечены к административной ответственности — им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, а также «административное выдворение за пределы РФ» в случае, если человек ехал из Беларуси в Россию.

Участники проекта Every Human Being заявили, что украинцы оказались заложниками ситуации: «Они не могут и выехать из нее [России] легально, и не могут быть депортированы, потому что это запрещает в текущих условиях российская власть».

Активисты добавили, что подобные уведомления в устной форме получили украинцы, пытавшиеся выехать из России на автобусе. Планировали ли они выехать из России в Беларусь или другую страну, не уточняется.

По данным ООН, после начала российского вторжения в Украину более 14 миллионов украинцев бежали из страны. Почти семь миллионов из них вернулись обратно. В России, по информации ООН, оказалось 2,8 миллиона украинских беженцев. Сколько из них остались в РФ — неизвестно.

Что происходило на границе России со странами Балтии

«Мы поняли, что нас держат за скот» Украинские беженцы сутками не могут выехать из России в Эстонию и Латвию. Они вынуждены проходить «фильтрацию» и спать на земле прямо у границы

Что происходило на границе России со странами Балтии

«Мы поняли, что нас держат за скот» Украинские беженцы сутками не могут выехать из России в Эстонию и Латвию. Они вынуждены проходить «фильтрацию» и спать на земле прямо у границы