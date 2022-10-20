Война Двести тридцать девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 октября читайте здесь.
Главные новости:
- 20 октября по всей Украине пройдут веерные отключения электричества. Причина — дефицит мощности в энергосистеме после российских атак по энергетическим объектам.
- Владимир Путин закрыл Ростуризм. Функции ведомства, работавшего с 2004 года, будут переданы министерству экономического развития.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей, которым от 14 до 16 лет, участвовали в бою в Украине. Они посетили линию фронта, «пробрались к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».
- По данным источников РБК, замминистра транспорта России Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, уйдет в отставку из-за взрыва на Крымском мосту.
- Как рассказали источники «Ведомостей», из России уходит финская фармкомпания Orion Pharma. Ее основой препарат — «Метипред» для лечения ревматоидного артрита. Он входит в перечень жизненно важных лекарств.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Телеканал «Настоящее время» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Губернатор Белгородской области рекомендовал всем школам региона еще на неделю продлить каникулы
Осенние школьные каникулы в Белгородской области начались с 17 сентября — на две недели раньше срока.
В последнее время участились обстрелы области, а создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве там укреплений и формировании «народного ополчения».
Мобилизованный из Бурятии погиб менее, чем через две недели после призыва
23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб 4 октября, сообщила газета «Вперед».
Известно, что на фронте он был водителем 36-й отдельной мотострелковой бригады. Другие обстоятельства его гибели не приводятся.
По данным «Русской службы Би-би-си», которая собирает сведения о погибших российских военных из открытых источников, на 14 октября на фронте погибли 11 мобилизованных. Большинство из них прибыли в военкоматы 25-28 сентября и погибли в зоне боев менее чем через две недели.
Кроме того, по меньшей мере 18 мобилизованных умерли на призывных пунктах или в военных частях до отправки на фронт.
Глава Краснодарского края рассказал, как будут ремонтировать дом в Ейске, который задел при падении военный самолет
РБК: замглавы Минтранса уйдет в отставку из-за взрыва на Крымском мосту
Речь идет про заместителя министра транспорта Александра Суханова, курирующего вопросы транспортной безопасности — в том числе безопасности Крымского моста, рассказали источники РБК.
Об отставке Суханова может быть объявлено до конца этой недели, сообщил один из собеседников издания. Два других назвали причиной увольнения взрыв на Крымском мосту, произошедший в начале октября.
Россия пригрозила «пересмотреть отношения» с ООН, если организация будет исследовать сбитые над Украиной дроны
В войне с Украиной Россия использует только беспилотники собственного производства, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал дезинформацией заявления западных стран и Украины о том, что на фронте используются иранские дроны.
В качестве доказательства своих слов Полянский напомнил, что на найденных в Украине беспилотниках есть надписи на русском языке. Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране», — сказал он.
Полянский добавил, что Россия проведет «переоценку отношений» с секретариатом ООН и генеральным секретарем организации, если они примут участие в расследовании поставок иранских беспилотников в Россию.
«Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам», — заявил представитель России.
«Политический окрас очевиден». Глава Красноярского края Александр Усс — о задержании своего сына в Италии
Накануне о задержании сына красноярского губернатора Артема Усса рассказало министерство юстиции США. По версии ведомства, он вместе с подельниками покупал американские военные технологии и продавал их в Россию в обход санкций, а также торговал подсанкционной венесуэльской нефтью.
Губернатор Александр Усс заявил, что ему очевиден «политический окрас этих обвинений».
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
«Ведомости»: из России уходит основной производитель метилпреднизолона. Это препарат из списка жизненно важных
Финская фармацевтическая компания Orion Pharma, которая работала в России 15 лет, начала ликвидацию российского офиса, его планируют закрыть до конца 2022 года, рассказали источники «Ведомостей».
Основной препарат Orion Pharma — «Метипред» (метилпреднизолон), предназначенный для лечения ревматоидного артрита. Он входит в перечень жизненно важных лекарств.
В Росздравнадзоре, Минздраве и Минпромторге утверждают, что Orion Pharma не уведомляла ведомства о том, что собирается уйти из России (по закону это надо сделать не менее чем за год).
«Ведомости» утверждают, что, если Orion Pharma закроет свой офис, то это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из России после начала войны.
Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм
Функции ведомства, которое работало с 2004 года, будут переданы министерству экономического развития.
Смысл этого преобразования в Кремле пока не разъяснили. Глава Ростуризма Зарина Догузова упразднение органа не прокомментировала.
В указе Путина сказано, что это сделано «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма», «повышения эффективности развития туристской индустрии» и «оптимизации структуры» федеральных органов исполнительной власти.
В результате обстрела школы в поселке Камышеваха Запорожской области никто не пострадал
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Ранее он сообщил, что в Камышевахе обстреляли детскую специализированную школу.
«Жертв нет. Но есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в поселке Камышеваха», — написал Тимошенко в телеграме.
Британская разведка: Россия, вероятно, всерьез рассматривает возможность вывода войск из Херсона
- 18 октября новый командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона «возникла сложная ситуация». Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.
- Заявление командующего Суровикина, в котором были объявлены плохие новости о «специальной военной операции», весьма необычно.
- Это, вероятно, указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность вывода войск с западного берега Днепра.
- Ключевой задачей подобной операции будет вывод войск и техники через реку шириной тысячу метров в хорошем состоянии.
- Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки украинские силы отразили попытки наступления ВС РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.
- В течение суток противник нанес 11 ракетных и 28 авиаударов, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 25 населенных пунктов. Россияне запустили более 10 иранских беспилотников Shahed-136, более половины которых — с территории Беларуси.
- В Луганскую область прибыли пополнения из числа мобилизованных. Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства. Вероятно, значительная часть подкрепления — заключенные.
- Иран и Россия, по предварительным данным, договорились об отправке на территорию РФ советников и инструкторов по использованию ударных дронов.
- Подразделения ПВО сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и 16 беспилотников, из них — 14 Shahed-136 иранского производства.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Здание в Запорожье, разрушенное при российских атаках
Главные новости к утру
- 20 октября по всей Украине пройдут веерные отключения электричества. Причина — дефицит мощности в энергосистеме после российских атак по энергетическим объектам.
- По данным украинской стороны, утром российские войска нанесли ракетный удар по детской специализированной школе в Камышевахе (Запорожская область). Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Также был обстрелян Николаев и объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей, которым от 14 до 16 лет, участвовали в бою в Украине. Они посетили линию фронта, «пробрались к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».
- Россия передислоцировала важнейшую военную технику и часть войск из Сирии в Украину, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, российская армия перебросила на украинский фронт как минимум 1200-1600 солдат и зенитно-ракетные системы С-300.
Сегодня 239-й день войны России с Украиной. Мы ведем ежедневный онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Хронику предыдущего дня можно почитать тут.