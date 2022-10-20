Война Двести тридцать девятый день

Мобилизованный из Бурятии погиб менее, чем через две недели после призыва

23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб 4 октября, сообщила газета «Вперед».

Известно, что на фронте он был водителем 36-й отдельной мотострелковой бригады. Другие обстоятельства его гибели не приводятся.

По данным «Русской службы Би-би-си», которая собирает сведения о погибших российских военных из открытых источников, на 14 октября на фронте погибли 11 мобилизованных. Большинство из них прибыли в военкоматы 25-28 сентября и погибли в зоне боев менее чем через две недели.

Кроме того, по меньшей мере 18 мобилизованных умерли на призывных пунктах или в военных частях до отправки на фронт.