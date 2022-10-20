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Руслан Пухов Российский совет по международным делам

Военный эксперт Руслан Пухов в эфире телеканала РБК 19 октября признал — вероятно, случайно, — что Россия использует на войне в Украине иранские беспилотники. Официально и Москва, и Тегеран отрицают поставки этих летательных аппаратов.

Руслан Пухов — член общественного совета при Минобороны России, сооснователь и директор Центра анализа стратегий и технологий, который выпускает журнал «Экспорт вооружений». Недавно он упоминался в СМИ как один из свидетелей обвинения по .

Пухов, по всей видимости, не рассчитывал, что его слова попадут в эфир. Он начал говорить во время музыкальной отбивки — после того, как ведущая программы «Что это значит» Богдана Прихода анонсировала беседу с ним. За пару минут до этого Прихода и ее соведущий Юрий Таманцев упомянули о том, что Запад обвиняет Иран в поставках России беспилотников «Шахед-136» и «Мохаджер».

Садясь в кресло, Пухов попросил не поднимать тему иранских беспилотников и пустился в объяснения, после чего ведущие, судя по записи эфира, дали ему знак остановиться.

— Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас — сильно на этих иранских [беспилотниках не напирать], потому что это классика истории — жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают.

— Руслан Николаевич…

В последующем разговоре поставки Ираном беспилотников России не упоминались. При этом Пухов отметил, что Россия, исходя из хода боевых действий, будет вынуждена закупать вооружение за рубежом. «И в этом нет ничего постыдного — надо грести все, что можно, да?» — сказал эксперт.

Записи передачи с участием Пухова, в отличие от многих других выпусков «Что это значит», в соцсетях РБК нет.

20 октября Руслан Пухов заявил изданию «Подъем», что не помнит своих слов об иранских дронах.

Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида .

Тема поставок Ираном беспилотников России обсуждалась 19 октября на закрытом заседании Совета безопасности ООН. По мнению США и ряда других западных стран, экспорт Ираном дронов нарушает ограничения, наложенные на него резолюцией Совбеза ООН № 2231, принятой в 2015 году в рамках заключения ядерной сделки.

20 октября заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский назвал позицию западных стран «дезинформацией» и попыткой «отвлечь внимание международного общества от их де-факто участия в конфликте на Украине». Он также заявил, что если секретариат и генсек ООН примут участие «в каких-либо незаконных расследованиях» на эту тему, России придется «провести переоценку» своего сотрудничества с ними.

О том, что Россия покупает у Ирана беспилотники, западные СМИ сообщали с лета, а об их применении в войне против Украины известно не только из заявлений украинских и западных властей, но и по открытым данным. Эти аппараты, перекрашенные и переименованные, активно применяются в том числе при атаках на объекты украинской энергетической системы в последние недели. Западные СМИ неоднократно писали со ссылкой на источники и о планах России их приобрести.

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