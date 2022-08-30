WP: Россия получила первую партию иранских беспилотников для войны в Украине
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Иран передал России первую партию ударных беспилотников для использования в ходе боевых действий в Украине, сообщает The Washington Post.
По сведениям источников газеты в американской разведке, российские грузовые самолеты еще 19 августа вывезли из Ирана два типа летательных аппаратов серии Mohajer-6 и Shahed, способных нести боеприпасы для атак по радарам, артиллерии и другим военным целям.
Источники СNN в администрации президента США также полагают, что Россия уже получила партию иранских беспилотников, которые может применить на поле боя. Ранее телеканал сообщал, что российские военные прошли обучение работе с БПЛА Shahed-191 и Shahed-129.
Собеседники WP считают, что переданные в августе беспилотники являются только первой частью сделки, а всего Тегеран намерен поставить Москве несколько сотен БПЛА различных типов.
В то же время источники газеты утверждают, что в ходе первых испытаний, проведенных российскими военными, иранские беспилотники неоднократно выходили из строя, из-за чего «россияне были недовольны».
Ранее в Тегеране отрицали поставку беспилотников Москве, называя подобные сообщения безосновательными. Кремль отказывался от комментариев на эту тему.