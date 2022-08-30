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новости

Война Сто восемьдесят восьмой день

Прямой эфир

„Медуза“ с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 августа можно прочитать здесь.

В России введена военная цензура, „Медузу“ и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с „Медузой“

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В Херсоне произошла серия взрывов

Корреспондент ТАСС сообщает, что их было не менее пяти. По его предположению, взрывы связаны с работой ПВО.

Харьков

Здание национального академического театра оперы и балета, пострадавшее в результате обстрелов.
Daniel Carde/ ZUMA Press / Scanpix / LETA

Назначенные Россией власти оккупированного Энергодара заявили, что утром украинские военные снова обстреляли территорию Запорожской АЭС.

По утверждению пророссийских властей, у здания хранилища отработанного топлива зафиксированы два разрыва.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.