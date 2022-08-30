Война Сто восемьдесят восьмой день
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В Херсоне произошла серия взрывов
Корреспондент ТАСС сообщает, что их было не менее пяти. По его предположению, взрывы связаны с работой ПВО.
Харьков
Назначенные Россией власти оккупированного Энергодара заявили, что утром украинские военные снова обстреляли территорию Запорожской АЭС.
По утверждению пророссийских властей, у здания хранилища отработанного топлива зафиксированы два разрыва.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
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