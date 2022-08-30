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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о том, что в ЕС хотят ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России.

Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.

По словам Медведева, введя запрет на визы, «европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции».

После вторжения России в Украину многие страны Евросоюза ввели разные ограничения на выдачу виз россиянам.

Летом граничащие с Россией страны ЕС стали ужесточать эти ограничения (например, Эстония запретила въезд для россиян с эстонскими визами, а Финляндия решила принимать документы на визы для туристов только по понедельникам) и заговорили о необходимости полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. На этой мере настаивает Украина.

Но Германия, а вслед за ней еще некоторые страны ЕС отвергли идею полного запрета. Вместо этого, по информации Financial Times, главы МИД стран ЕС на этой неделе поддержат отмену упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России. Это значит, что россиянам придется собирать больше документов на визу и платить более высокий консульский сбор.

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