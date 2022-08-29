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С 1 сентября жители России смогут подать заявления на туристическую визу в Финляндию только в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Финляндии.

VFS Global, партнер Финляндии по приему визовых заявлений в России, будет принимать документы только по понедельникам.

«Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день», — заявили в министерстве.

Ранее в августе правительство Финляндии объявило, что с 1 сентября сократит выдачу шенгенских виз россиянам до одной десятой от прежнего уровня. Финляндия отдаст приоритет визам по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

После российского вторжения в Украину некоторые страны Евросоюза прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Евросоюз также отменил упрощенный порядок выдачи виз для российских дипломатов и бизнесменов. Летом страны ЕС, граничащие с РФ, предложили ограничить или вовсе прекратить выдачу туристических виз россиянам.

Министры иностранных дел стран — участниц ЕС, по данным Financial Times, планирует поддержать отмену упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, который действует с 2007 года. Официально об этом могут объявить 30-31 августа. Если решение примут, россиянам для получения шенгенской визы придется предоставлять больше документов, консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, а заявки станут дольше рассматривать.

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