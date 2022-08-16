Финляндия с сентября радикально сократит число выдаваемых россиянам туристических виз

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Глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена в сентябре сократить выдачу туристических виз для россиян до одной десятой от нынешнего уровня. Об этом сообщает финская национальная телерадиовещательная компания Yleisradio Oy (Yle).

«Мы подготовили модель, по которой будет выдаваться меньше обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться семейным обстоятельствам или тем, кто работает или учится», — заявил министр.

Глава консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер пояснил Yle, что сейчас от россиян в среднем принимают по 1000 заявок на визы в день, а будут принимать по 500 обращений, лишь 100 из которых будет приходиться на туристические визы.

Помимо этого, Пекка Хаависто отметил, что Финляндия поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, а также рассказал, что МИД прорабатывает возможность введения специальных гуманитарных виз для россиян.

Обсуждение вопроса о запрете выдачи россиянам шенгенских виз пройдет в конце августа на встрече глав МИД стран Евросоюза. Полного запрета в первую очередь добиваются страны Балтии, поскольку после прекращения авиасообщения между Россией и Евросоюзом эти страны стали для россиян перевалочным пунктом на пути в Европу. За визовые ограничения выступают, в частности, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия.

Ранее Еврокомиссия заявила, что визовые правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. Против ограничения выдачи туристических виз также выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, данная мера усложнит выезд из России для несогласных с действующей властью.

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